Hanya setelah 28 pertandingan... Piala Dunia 2026 mengungguli edisi 2018 dan 2022

Kartu merah telah menjadi salah satu fenomena paling menonjol di Piala Dunia 2026, setelah turnamen ini mencatat sejumlah kasus pengusiran langsung pada hari-hari awal, dengan tingkat yang melampaui total yang tercatat selama edisi 2018 dan 2022 secara keseluruhan.

Menurut statistik dari jaringan “Opta”, wasit hanya membutuhkan 28 pertandingan untuk mengeluarkan jumlah kartu merah (6 kartu) yang melebihi total yang tercatat pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya, yang mencerminkan ketegasan wasit yang mencolok dalam menangani pelanggaran serius.

Piala Dunia 2006 memegang rekor sebagai edisi dengan jumlah kartu merah terbanyak, yaitu 28 kasus pengusiran, termasuk 9 kartu merah langsung.

Berikut adalah jumlah kartu merah pada edisi-edisi terakhir:

2026: 6 kartu merah langsung.

2022: 4 kartu merah, termasuk satu kartu merah langsung.

2018: 4 kartu merah, termasuk 2 kartu merah langsung.

2014: 10 kartu merah, termasuk 7 kartu merah langsung.

2010: 17 kartu merah, termasuk 9 kartu merah langsung.

2006: 28 kartu merah, termasuk 9 kartu merah langsung.

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6 kartu merah

Pertandingan antara Qatar dan Kanada mencatat dua kasus pengusiran terhadap tim Qatar, yang paling menonjol adalah Asim Madibo akibat tekel kerasnya terhadap pemain Kanada Ismail Kone, yang mengalami patah kaki dan meninggalkan lapangan dengan tandu medis.

Selain itu, Hammam Ahmed juga menerima kartu merah setelah melakukan tekel keras terhadap Tajun Buchanan di dekat kotak penalti, saat Kanada sedang unggul dua gol tanpa balas, sebelum akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk memperlebar selisih skor.

Dalam pertandingan antara Swiss dan Bosnia dan Herzegovina, bek Tarek Mohamedović diusir dari lapangan setelah menghalangi Breel Embolo untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper di tepi kotak penalti.

Meskipun Swiss tidak berhasil memanfaatkan tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut, kekurangan pemain tersebut berkontribusi pada keruntuhan tim Bosnia dan Herzegovina kemudian, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Swiss dengan skor 4-1.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan juga diwarnai tiga kartu merah, dua di antaranya ditujukan kepada tim “Bafana Bafana”.

Sifilo Sethole menerima kartu merah setelah menjatuhkan Brian Gutiérrez saat pemain tersebut sedang dalam perjalanan menuju gawang sendirian, sementara rekan setimnya, Thimba Zwane, diusir dari lapangan karena menyerang pemain yang sama dengan siku.

Komite Disiplin tidak hanya menjatuhkan skorsing satu pertandingan kepada Zwane, tetapi juga memutuskan untuk memperpanjang hukuman menjadi tiga pertandingan setelah pelanggaran tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan sesuai Pasal 14 Peraturan Turnamen.

Sementara itu, pemain Meksiko César Montes diusir pada masa tambahan waktu setelah menjegal Juliso Mudao saat serangan yang menjanjikan, namun hal itu tidak memengaruhi kemenangan timnas negaranya dengan skor 2-0.