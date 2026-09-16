Penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, merasa sangat bahagia bisa membela kostum Barcelona, setelah kepindahannya di jam-jam terakhir jendela transfer musim panas dari Arsenal.

Penyerang kelahiran Sao Paulo itu tiba di Barcelona pada usia 29 tahun, yakni di puncak kariernya, dengan membawa serta pengalaman yang ia peroleh selama hampir satu dekade di Liga Primer Inggris, di mana ia mendapat kehormatan bermain di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola dan Mikel Arteta.

Gabriel Jesus juga tampil bersama timnas Brasil dalam dua edisi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang mencolok dan penting. Ia telah merasakan dampak sosial yang luar biasa dari menjadi bagian salah satu tim nasional tersukses; tim yang mampu melumpuhkan gerak sebuah negara yang luas wilayahnya dan menghentikan denyut nadinya pada setiap laga yang dijalaninya di Piala Dunia.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa meskipun ia hanya bermain beberapa menit dalam dua pertandingan, dan mencetak gol pertamanya di sana, serta sebelum ia menetap di tempat kediaman resminya, di mana keluarganya masih berada di London untuk merampungkan proses kepindahan mereka, sang pemain telah memperoleh dampak media global dari Barcelona.

Sejak transfernya rampung, ia meraih satu juta pengikut di akun Instagram-nya hanya dalam lima belas hari, hingga mencapai 22,4 juta pengikut, dan angka ini menunjukkan sejauh mana suporter Barcelona menyambutnya.

Surat kabar itu menekankan bahwa "efek Barcelona" tidak dapat disangkal; klub ini adalah salah satu klub yang mendapatkan perhatian terbesar dari publik global, dan dalam beberapa tahun terakhir klub tersebut mengalami pertumbuhan luar biasa di platform media sosial, di mana klub ini -secara spesifik- memperoleh 52 juta pengikut baru pada tahun 2025 melalui seluruh akun resminya.

Dampak ini meluas hingga mencakup keseluruhan lanskap digital; sebagai contoh, data "Flashscore", aplikasi terkemuka dunia di bidang skor langsung dan konten olahraga, menunjukkan bahwa klub Barcelona memuncaki peringkat global dalam hal jumlah kunjungan ke halaman klub sepanjang bulan Agustus.

Indikator ini mengukur tingkat keseringan pengguna mengunjungi halaman tim di platform tersebut untuk melihat pertandingan, hasil, klasemen, daftar pemain, dan statistik; di mana Barcelona mencatatkan 10,96 juta kunjungan, sehingga mengungguli baik Real Madrid (10,75 juta kunjungan) maupun Paris Saint-Germain (6,17 juta kunjungan).

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