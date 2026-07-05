Hanya 99 operan... Statistik memalukan yang mengungkap kelemahan Paraguay saat menghadapi Prancis

Dalam pertandingan yang berlangsung ketat di babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana Prancis mengalahkan Paraguay (1-0), statistik menunjukkan dominasi mutlak Les Bleus.

Dengan hanya 99 operan yang berhasil sepanjang pertandingan, para pemain Paraguay terkurung di bawah tekanan intens Prancis dan keterampilan teknis yang tinggi, sementara tim Prancis menyelesaikan 510 operan, menurut laporan jaringan "Foot Mercato" Prancis.

Perbedaan yang sangat besar ini menunjukkan betapa sulitnya bagi pasukan asuhan pelatih Daniel Garnerio untuk menciptakan peluang di hadapan barisan pertahanan Prancis.

Selain volume permainan yang luar biasa, data lain juga menegaskan dominasi mutlak ini, Prancis mencatatkan pencapaian simbolis dengan mencetak gol ke-150 mereka di Piala Dunia, sehingga menjadi negara keempat yang mencapai angka tersebut setelah Brasil, Jerman, dan Argentina, dengan penguasaan bola sebesar 76%, yang merupakan persentase tertinggi sejak Opta mulai melacak data pertandingan pada tahun 1966.

Di antara statistik menarik lainnya: tim nasional Paraguay tidak sekali pun menyentuh bola di dalam kotak penalti Prancis selama babak pertama pertandingan yang ditentukan oleh Kylian Mbappé melalui tendangan penalti.

Perlu dicatat bahwa Prancis sedang bersiap untuk menghadapi Maroko di perempat final Piala Dunia, Kamis malam mendatang.