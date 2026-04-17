Hans Kraay junior memuji 'prestasi dunia yang luar biasa' di Belanda

Sebagai pemuncak klasemen, Vitesse memiliki catatan terbaik di periode keempat Divisi Keuken Kampioen. Hans Kraay junior pun sangat terkesan dengan klub yang tahun lalu sempat kehilangan lisensi profesionalnya untuk sementara waktu.

Kraay menyebut kemajuan Vitesse dalam beberapa bulan terakhir sebagai 'prestasi dunia yang luar biasa'. ''Tentu saja mereka harus memiliki pelatih yang sangat baik: Rüdiger Rehm. Dia melatih dengan lima orang tiga minggu sebelum kompetisi dimulai. Apa yang mereka lakukan benar-benar luar biasa,'' seru analis ESPN itu.

Penggemar KKD ini mengemukakan alasan lain mengapa Vitesse begitu memikatnya. ''Semua berjalan lancar sebulan kemudian,'' kata Kraay merujuk pada fakta bahwa Vitesse akhirnya mendapatkan kembali lisensi profesionalnya.

“Mereka harus bermain tiga kali seminggu selama dua bulan. Tapi saya tidak mendengar ada yang mengeluh. Mereka tidak mengalami cedera otot, itu menunjukkan banyak hal. Dan tetap saja, Vitesse berhasil mengumpulkan begitu banyak poin,” Kraay kembali menegaskan bahwa ia sangat mengagumi tim asal Arnhem ini.

Vitesse, yang akan bertanding melawan MVV Maastricht pada Jumat malam, berada di puncak klasemen periode keempat dengan 16 poin dari tujuh pertandingan. Willem II juga memiliki 16 poin, tetapi memiliki selisih gol yang lebih buruk. ADO Den Haag, yang berada di posisi ketiga, sudah dipastikan promosi sebagai juara.

RKC Waalwijk yang berada di peringkat keempat adalah pesaing utama Vitesse. Jika RKC dan FC Den Bosch kalah, dan Almere City FC kehilangan poin, maka Vitesse akan secara definitif lolos ke babak play-off promosi jika menang atas MVV.