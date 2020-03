Bek Hannover 96 Timo Hubers Jadi Pesepakbola Pertama Positif Virus Corona

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. Alle Infos gibt‘s auf unserer Homepage! 👆 #Hannover96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚

