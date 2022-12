'Hancur' - Sergino Dest Kirim Pesan Emosional Di Medsos Usai Amerika Serikat Tersingkir Dari Piala Dunia

APA YANG TERJADI? Sergino Dest dan rekan-rekan setimnya gagal melewati babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar, kalah 3-1 lawan Belanda. Gol-gol dari Memphis Depay, Daley Blind, dan Denzel Dumfries memastikan kemenangan itu – meski ada gol hiburan dari Haji Wright – namun bintang Amerika Serikat (AS) itu masih positif tentang prospek timnya di masa depan.

APA YANG DIKATAKAN: Bek Barcelona, yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan, menulis di akun Twitter resminya: "Hancur. Kami memberikan segalanya untuk negara kami, tapi sayangnya kami gagal di malam itu. Saya sangat bangga dengan tim & bagaimana kami berjuang sepanjang turnamen. Ada begitu banyak talenta dalam grup ini dan mayoritas dari kami masih muda dengan banyak waktu untuk berkembang."

Devastated.



We gave everything for our country but unfortunately we just came up short on the night. I’m really proud of the team & how we battled throughout the tournament. There’s so much talent in the group and the majority of us are still young with lots of time to develop. pic.twitter.com/2RuBBi7zJN