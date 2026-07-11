Hamza Abdul Karim berkorban demi Barcelona

Setelah mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, Hamza Abdel Karim mengambil keputusan yang mencerminkan besarnya ambisi dan keinginannya untuk membuktikan diri di Barcelona, setelah ia memilih untuk bergabung dalam masa persiapan sejak hari pertama daripada mengambil cuti yang memang menjadi haknya setelah berpartisipasi di Piala Dunia, sebagai pesan yang jelas kepada staf pelatih yang dipimpin oleh Hans Flick.

Hamza Abdel Karim, pemain Barcelona, memutuskan untuk tidak mengambil waktu istirahat apa pun setelah berakhirnya partisipasinya bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, dan lebih memilih langsung berangkat ke Spanyol untuk bergabung dengan kamp pelatihan tim Catalan tersebut dalam rangka persiapan musim baru.

Pemain tersebut dijadwalkan berangkat besok, Minggu, ke kota Barcelona, untuk bergabung sejak hari pertama dalam pemusatan latihan, setelah menolak mengambil cuti usai tampil bersama tim nasional di Piala Dunia.

Keputusan ini diambil karena keinginan Hamza Abdel Karim untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang musim baru, serta berupaya membuktikan kemampuannya di hadapan pelatih asal Jerman, Hans Flick, dengan bergabung bersama tim sejak dimulainya masa persiapan.

Mona Abdel Karim, bibi sang pemain sekaligus jurnalis di saluran “Nile Sport”, mengonfirmasi hal ini melalui akunnya di “Facebook”, di mana ia menulis: “Segala puji dan syukur bagi Allah.. Hamza Abdel Karim besok, insya Allah, akan berangkat ke Barcelona untuk bergabung dengan kamp pramusim tim utama menjelang musim baru, yang akan dimulai pada 13 Juli, setelah klub memberinya pilihan antara beristirahat beberapa hari setelah berpartisipasi di Piala Dunia atau bergabung dengan kamp sesuai jadwalnya".

Hans Flick telah memutuskan untuk mengandalkan Hamza Abdul Karim dan sejumlah pemain dari akademi muda guna mendukung tim utama selama masa persiapan musim baru 2026-2027, sebagai bagian dari rencananya untuk memberikan kesempatan kepada para pemain berbakat membuktikan diri sebelum dimulainya kompetisi resmi.

Barcelona akan menjalani pemusatan latihan tertutup di Inggris, yang diselingi sejumlah pertandingan persahabatan, sebagai bagian dari persiapan mereka untuk musim baru, di mana mereka menargetkan untuk bersaing secara agresif di semua kompetisi domestik dan kontinental.

Dalam konteks terkait, surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” mengungkap bahwa Al-Ahly kini menjadi kandidat terkuat untuk menghadapi Barcelona di Stadion Camp Nou pada 19 Agustus mendatang, dalam rangkaian pertandingan persahabatan Piala Joan Gamper.

Selain itu, surat kabar Spanyol “Marca” sebelumnya melaporkan bahwa penyelenggaraan pertandingan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Barcelona dan Al-Ahly dalam transfer Hamza Abdel Karim ke klub Catalan tersebut.