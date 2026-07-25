Pelatih asal Brasil, Juliano Belletti, menaruh harapan pada penyerang Mesir Hamza Abdelkarim untuk memimpin lini serang Barcelona Atletic pada musim baru, dalam sebuah proyek ambisius yang menargetkan promosi ke divisi satu Liga Spanyol setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Belletti bertaruh pada pengalaman internasional yang diperoleh Abdelkarim selama tampil di Piala Dunia, dan menganggapnya sebagai titik tolak yang nyata bagi pemain yang diharapkan mampu memberikan perbedaan berarti bagi tim yang tengah kekurangan pengalaman dan kedalaman skuad.

Perubahan radikal dalam filosofi tim

Barcelona Atletic mengalami perubahan radikal dalam kebijakan perekrutan di bawah kepemimpinan Belletti, di mana bergabung ke tim para pemain yang berusia di atas 20 tahun, berbeda dari kebiasaan dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya Ignasi Cuenca dan Juan Ibarra (masing-masing berusia 22 tahun), di samping para pemain muda yang memiliki pengalaman di liga seperti Jonny Hernandez.

Tim ini bisa jadi akan semakin diperkuat dengan bergabungnya bek asal Ekuador, Jose Caicedo, yang memiliki pengalaman di divisi satu Liga Ekuador dan Copa Libertadores bersama LDU Quito, sehingga memberi tim kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan.

Pemain muda yang ditopang pengalaman

Meskipun rata-rata usia dari 26 pemain yang memulai latihan pada 20 Juli mencapai 18,8 tahun, sebuah angka yang khas untuk tim muda, Belletti berupaya menciptakan keseimbangan antara pemain muda dan pengalaman, setelah ia menganalisis secara cermat berbagai masalah yang menghalangi promosi tim pada musim lalu, meski tim memiliki para pemain dengan kualitas di atas rata-rata level liga.

Tim bersiap memulai kamp persiapan untuk musim baru pada 2 Agustus mendatang di Vall d'en Bas, di mana susunan pemain akan lebih mendekati apa yang akan tersedia bagi pelatih asal Brasil itu sepanjang musim, terutama setelah bergabungnya sejumlah pemain saat ini ke skuad tim utama di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Belletti bertaruh bahwa pengalaman internasional Hamza Abdelkarim, di samping perekrutan-perekrutan baru, akan menjadi fondasi kokoh yang dibutuhkan tim untuk mewujudkan target promosi yang telah lama dinantikan.