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Andoni IraolaGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

"Hampir tak sabar untuk memulai": Liverpool meminjam dari Barcelona

Premier League
R. Araujo
Transfers
LaLiga
Liverpool
Barcelona

Liverpool telah merampungkan transfer bek tengah Ronald Araujo dari Barcelona.

Seperti yang diumumkan secara resmi oleh klub Premier League Inggris itu pada Senin malam, pemain tim nasional Uruguay tersebut akan bergabung dengan The Reds dengan status pinjaman untuk musim mendatang.

"Saya sudah tidak sabar untuk memulai. Saya sangat, sangat bahagia. Saya sangat senang bisa berada di klub besar yang sarat tradisi ini," kata Araujo seperti dikutip dalam pernyataan resmi Liverpool. "Saya pikir ini adalah langkah ideal bagi saya pada fase karier saya saat ini. Saya yakin ini adalah langkah yang benar-benar harus saya ambil. Begitu saya mendengar ada ketertarikan dari Liverpool, semuanya berjalan sangat, sangat cepat."

Belakangan, semakin terlihat jelas bahwa bek berusia 27 tahun itu sudah tidak memiliki masa depan di Barcelona. Di sana, pada musim lalu, youngster Pau Cubarsi sedikit demi sedikit merebut posisinya sebagai pemain inti. Di semua ajang, Araujo memang masih mencatatkan 38 penampilan, tetapi sebagian besar di antaranya ia bukukan sebagai pemain pengganti.

araujoGetty Images

Hansi Flick melontarkan kritik kepada Ronald Araujo jelang kepergiannya dari Barcelona

Pelatih Barca Hansi Flick berbicara blak-blakan setelah kekalahan 0-1 dalam laga uji coba melawan Udinese Calcio dan menjelaskan alasan di balik berakhirnya kiprah sang pemain Uruguay itu. "Dia pria yang hebat dan pemain yang fantastis. Tetapi gaya bermainnya bukanlah yang saya sukai." Pelatih asal Jerman itu secara terbuka mengakui bahwa belakangan ia nyaris tidak lagi memiliki tempat untuk duelista tangguh tersebut dalam sistem taktisnya.

Di Barca, kontrak Araujo masih berlaku hingga 30 Juni 2031. Namun, dalam kesepakatan peminjaman ini, Liverpool juga disebut telah mengamankan opsi pembelian senilai 55 juta euro, yang bisa diaktifkan pada musim panas mendatang.

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Di Liverpool, Araujo diproyeksikan sebagai pengganti Ibrahima Konate yang hengkang ke Real Madrid. Selain kapten Virgil van Dijk, pelatih LFC Andoni Iraola hanya memiliki opsi terbatas di jantung pertahanan dengan Joe Gomez yang saat ini cedera serta dua youngster Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni.

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