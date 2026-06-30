Alf Inge Haaland, ayah dari bintang Manchester City, tampak seolah-olah akan menangis di tribun penonton saat putranya, Erling, membawa Norwegia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat gol penentu (2-1) ke gawang Pantai Gading.

Pada menit ke-86 di Texas, penyerang Norwegia itu tampil gemilang untuk memberikan negaranya kemenangan pertama sepanjang sejarah di babak gugur turnamen besar, setelah Patrick Berg menerobos di belakang pertahanan Pantai Gading dan mengirim umpan silang dari garis gawang, yang diselesaikan Haaland dengan kaki kirinya dari jarak dekat, sehingga membuat ribuan pendukung Skandinavia yang memadati Stadion AT&T bersorak gembira.

Saat Haaland berjalan menjauh untuk merayakan golnya dikelilingi rekan-rekannya, kamera menangkap sosok ayahnya, Alf Inge, di tribun penonton. Mantan gelandang Manchester City itu, yang hadir di sebagian besar pertandingan putranya, tampak terharu sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sebelum akhirnya meluapkan kegembiraannya beberapa menit kemudian saat wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan.

Penampilan terakhir Norwegia di Piala Dunia terjadi 32 tahun lalu, yaitu pada edisi Prancis 1998, ketika “Viking” gagal melaju melewati babak penyisihan grup.

Haaland kini akan bersiap memimpin lini serang Norwegia saat timnya menghadapi Brasil di babak 16 besar pada Minggu pagi mendatang.

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