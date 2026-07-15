Hambatan mendasar yang mengalihkan perhatian Barcelona dari pelaksanaan usulan Messi

Meskipun Barcelona tidak menjadikan perekrutan bek tengah baru sebagai prioritas utama musim panas ini, masalah lini belakang tetap terbuka untuk segala kemungkinan, sebagai antisipasi terhadap perubahan apa pun yang mungkin terjadi selama sisa minggu-minggu bursa transfer, terutama terkait masa depan beberapa pemain inti.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, meskipun klub Catalan tersebut tidak menganggap perekrutan bek sebagai prioritas utama, mereka belum menutup pintu sepenuhnya, dan sikap mereka akan bergantung pada nasib pemain asal Uruguay, Ronald Araujo, selama satu setengah bulan tersisa di bursa transfer.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa manajemen Barcelona, dalam rangka pemantauan terus-menerus terhadap peluang yang tersedia dengan harga yang wajar, telah menerima laporan yang sangat positif mengenai Cristian Romero, bek tengah asal Argentina berusia 28 tahun, yang terikat kontrak dengan Tottenham Hotspur hingga tahun 2029.

Meskipun ada kesepakatan di dalam klub mengenai kemampuan bertahan yang luar biasa yang dimiliki pemain internasional Argentina tersebut—yang telah ia buktikan dengan jelas selama Piala Dunia—namun terdapat hambatan teknis yang mungkin menghalangi terwujudnya kesepakatan ini jika klub benar-benar memutuskan untuk merekrut bek baru.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa kendala tersebut terletak pada fakta bahwa Romero bermain dengan kaki kanan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan Barcelona saat ini, di mana tim tersebut mengalami kekurangan yang jelas pada posisi bek tengah yang menggunakan kaki kiri sejak kepergian Iñigo Martínez, karena saat ini di posisi tersebut hanya ada Gerard Martín, yang tampil gemilang sejak pertengahan musim lalu bersama Pau Koparski atau Eric García.

Dan karena alasan inilah, Barcelona sempat menempatkan pemain Italia Alessandro Bastoni sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini pertahanan, berkat kemampuannya bermain dengan kaki kiri dan umpan-umpannya yang luar biasa, sebelum ide tersebut dibatalkan karena tuntutan finansial yang tinggi dari Inter Milan.

Ini bukan kali pertama nama Romero dikaitkan dengan Barcelona. Ketika ia menjadi pemain inti di Atalanta pada musim panas 2021, ia telah direkomendasikan oleh Lionel Messi sebagai opsi potensial untuk memperkuat pertahanan tim Catalan tersebut, di tengah ketidakpastian yang melingkupi masa depan legenda klub saat itu.

Pada akhirnya, Messi tidak dapat melanjutkan kariernya bersama Barcelona akibat krisis keuangan yang melanda klub tersebut, sementara Romero juga tidak pindah ke La Liga. Ia justru bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan status pinjaman pada 6 Agustus 2021, sebelum akhirnya dibeli secara permanen pada tahun berikutnya dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro.