"Halangi Lawan Cetak Gol", Pemain Persebaya Kena Hukuman Tambahan Dari Komdis

Berbagai hukuman dikeluarkan Komdis pekan ini, termasuk untuk Persebaya Surabaya dan Persib Bandung.

Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah merilis beberapa keputusan terkait pelanggaran yang terjadi pada kompetisi Liga 1 2023/24.

Berdasarkan hasil sidang Komdis yang digelar 2 Agustus, terdapat sepuluh keputusan yang merupakan hukuman untuk klub, hingga individu.

Pemain Persebaya Surabaya, Arief Catur Pamungkas, mendapat hukuman tambahan karena menghalangi pemain lawan (Persija Jakarta) untuk mencetak gol.

Tak ketinggalan sosok Walter Zenga juga ikut kena hukum. Legenda Italia yang kini tergabung dengan Persita Tangerang itu kena hukuman ringan saja karena protes.

Silverio Junio Goncalves Da Silva dari Borneo FC turut dikenakan sanksi. Ia harus absen dalam satu pertandingan, plus membayar denda sebesar Rp10 juta.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 2 Agustus 2023

1. Sdr. Silverio Junio Goncalves Da Silva (Pemain Borneo FC Samarinda)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Borneo FC Samarinda vs Bali United FC



- Tanggal Kejadian: 8 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan tindakan serious foul play dengan cara menendang wajah pemain lawan dan luput dari perhatian perangkat pertandingan



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.000



2. Panitia Pelaksana Pertandingan Borneo FC Samarinda



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Borneo FC Samarinda vs Bali United FC



- Tanggal Kejadian: 8 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: masalah air yang mati di stadion dan fasilitas bus yang disediakan bermasalah sehingga mengganggu kenyamanan tim tamu



- Hukuman: sanksi denda Rp20.000.000



3. Sdr. Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues (Pelatih Bali United FC)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Borneo FC Samarinda vs Bali United FC



- Tanggal Kejadian: 8 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: mengkritik hasil keputusan perangkat pertandingan.



- Hukuman: Teguran Keras



4. Sdr. Walter Zenga (Ofisial Persita Tangerang)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persikabo 1973 vs Persita Tangerang



- Tanggal Kejadian: 28 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan protes keras kepada Pengawas Pertandingan dan tidak menggunakan ID Card.



- Hukuman: Teguran Keras



5. Panitia Pelaksana Pertandingan Persik Kediri



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persik Kediri vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 28 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu di stadion



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000



6. Klub Persib Bandung



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persik Kediri vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 28 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingann



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000

7. Sdr. Ricki Kambuaya (Pemain Dewa United FC)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Bali United FC vs Dewa United FC



- Tanggal Kejadian: 29 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: berlari menuju tempat bangku cadangan tim Bali United FC dengan gerakan memancing reaksi penonton



- Hukuman: Teguran Keras



8. Sdr. Arief Catur Pamungkas (Pemain Persebaya Surabaya)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya



- Tanggal Kejadian: 30 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: menghalangi pemain lawan mencetak gol serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.000



9. Klub Persebaya Surabaya



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya



- Tanggal Kejadian: 30 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persebaya Surabaya sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000



10. Panitia Pelaksana Pertandingan Persija Jakarta



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya



- Tanggal Kejadian: 30 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persebaya Surabaya sebagai suporter klub tamu di stadion



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000.