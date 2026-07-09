Hakimi menyamai rekor Senegal di Piala Dunia

Ashraf Hakimi terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, dengan menyamai rekor historis tim nasional Senegal dalam hal jumlah pertandingan, berkat penampilannya bersama Maroko melawan Prancis, hari Kamis ini, di perempat final Piala Dunia 2026.

Hakimi kini telah mencatatkan 16 pertandingan dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, menyamai jumlah pertandingan yang pernah dimainkan oleh tim nasional Senegal secara keseluruhan dalam sejarah turnamen tersebut.

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Hakimi juga memperkuat posisinya sebagai pemain Afrika dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, mengungguli rekan senegaranya Azzedine Ounahi (13 pertandingan) dan Yassine Bounou (12 pertandingan).

Di belakang mereka, ada pemain Kamerun François Omam-Beak, pemain Ghana Asamoah Gyan, dan pemain Senegal Ismaïla Sarr, yang masing-masing sama-sama mencatatkan 11 pertandingan.

Di tingkat tim nasional Afrika, Maroko meningkatkan jumlah penampilannya menjadi 29 pertandingan dalam sejarah Piala Dunia, sehingga tetap memimpin daftar tersebut, mengungguli Kamerun (26), kemudian Nigeria dan Tunisia (masing-masing 21), Ghana (19), serta Aljazair (17), menurut situs "stats foot" Prancis.



