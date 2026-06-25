Hakimi menyamai rekor abadi sejak Piala Dunia 1998

Bintang Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, tampil gemilang bersama tim nasional Maroko dalam kemenangan menegangkan atas Haiti (4-2), pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Hakimi membuka skor untuk “Singa Atlas” saat menyamakan kedudukan untuk timnya (1-1), sebelum kembali memberikan umpan kunci yang berkontribusi pada gol Ismail Al-Saybari (2-2), sehingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

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Hakimi pun menjadi pemain kedua dalam sejarah timnas Maroko yang mencetak gol dan memberikan assist dalam satu pertandingan di Piala Dunia, setelah Abdeljalil Haddad “Kamacho” yang mencatatkan prestasi ini saat melawan Skotlandia di Piala Dunia 1998.

Selain itu, mantan bintang Borussia Dortmund ini memperkuat posisinya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama "Singa Atlas" dalam sejarah Piala Dunia, dengan total 13 pertandingan, mengungguli Hakim Ziyech dan Azzedine Ounahi (masing-masing 10 pertandingan).

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup C, di belakang Brasil yang memimpin berdasarkan selisih gol, setelah keduanya mengumpulkan 7 poin.

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan juara Grup 6, yang terdiri dari Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia, sementara Brasil—yang hari ini mengalahkan Skotlandia (3-0)—akan berhadapan dengan runner-up grup yang sama.

Belanda memasuki putaran terakhir sebagai pemuncak grupnya, sehingga menjadi kandidat terkuat untuk menghadapi timnas Maroko di babak berikutnya, asalkan mereka mempertahankan posisi pertama, sementara Jepang berada di peringkat kedua dengan selisih gol (masing-masing mengumpulkan 4 poin).



