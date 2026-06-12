Hakimi melontarkan pernyataan pedas menjelang laga melawan Brasil

Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, melontarkan pernyataan tegas menjelang laga yang dinanti melawan Brasil, dalam rangkaian pertandingan Grup C Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa "Singa Atlas" siap menghadapi Seleção dan meraih hasil positif pada laga pembuka.

Hakimi mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar Jumat malam bersama pelatih Mohamed Wahbi: "Kami adalah Brasil-nya Afrika, dan semua orang tahu itu. Saya yakin semua orang mengenal timnas Brasil dan level para pemainnya, tapi kami siap menghadapi mereka."

Bintang Paris Saint-Germain itu menambahkan dengan keyakinan yang jelas: "Kami fokus untuk memberikan yang terbaik dan meraih hasil terbaik. Secara pribadi, saya fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan besok. Tujuan kami adalah membuat para penggemar Maroko bahagia dan menampilkan performa yang luar biasa di Piala Dunia."

Mengenai menghadapi bintang Brasil Vinícius Júnior, Hakimi mengatakan: "Kita semua tahu kualitas Vinícius. Saya sudah beberapa kali bermain melawan dia. Untuk menghadapinya, atau pemain mana pun, kita harus bertahan sebagai satu tim. Kami sudah mempersiapkan semua ini, tim siap, dan saya merasa siap."

Kapten timnas Maroko itu menolak membicarakan favorit juara, menegaskan: "Di turnamen besar, tidak ada favorit juara. Persaingan akan seimbang. Brasil memiliki pemain-pemain hebat, begitu pula kami. Pertandingan akan ketat, dan detail-detail kecil yang akan menentukan hasilnya."

Mengenai hubungannya dengan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, bek Brasil Marquinhos, Hakimi mengungkapkan: "Saya tidak banyak berbicara dengannya dalam beberapa hari terakhir. Kami berdua fokus pada tim nasional masing-masing. Memang benar kami saling memahami dengan baik di Paris, tetapi di lapangan, kami berdua ingin menang. Semoga kemenangan menjadi milik tim yang lebih baik."

Hakimi menutup pernyataannya dengan memuji bintang Brasil Neymar, sambil berkata: "Saya menikmati bermain melawan yang terbaik, dan Neymar adalah salah satunya. Saya tahu ini mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya, dan saya sangat berharap dia hadir di lapangan untuk menghadapi kami."

Pertandingan antara Maroko dan Brasil menjadi salah satu pertandingan utama pada babak penyisihan grup, di mana kedua tim berada di Grup C bersama Haiti dan Skotlandia, dalam persaingan yang diprediksi untuk memperebutkan dua tiket lolos ke babak 16 besar.