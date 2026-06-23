Hakimi dan Díaz memimpin daftar... 11 pemain Spanyol berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional lain

Sebanyak 11 pemain kelahiran Spanyol akan berlaga di Piala Dunia 2026 mewakili tim nasional negara lain. Di antara mereka, terdapat 6 pemain yang membela tim nasional Maroko, sedangkan pemain lainnya tersebar di tim nasional Argentina, Ghana, Meksiko, Uruguay, dan Ekuador.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, kasus Ibrahim Díaz menjadi yang paling banyak diliput media, di mana keputusan penyerang Real Madrid yang lahir di Málaga untuk membela timnas Maroko menjadi salah satu drama terpanjang dalam beberapa bulan menjelang Kejuaraan Eropa 2024, karena ketiadaan peran menonjolnya dalam skema Luis de la Fuente pada akhirnya membuat timnas Maroko lebih diunggulkan.

Asraf Hakimi, kapten timnas Maroko dan juara Eropa bersama Paris Saint-Germain, juga turut serta bersama Diaz; bek kanan ini lahir di Madrid dan dibesarkan di Getafe meskipun kedua orang tuanya berasal dari Maroko, Selain itu, seragam hitam Atlas juga akan dikenakan oleh Shadi Riad yang lahir di Palma de Mallorca, Ismail Sibari yang berasal dari Terrassa, Mohamedi yang lahir di Melilla, serta Ayoub Amimouni yang lahir di Fich, Barcelona.

Nama Niko Baz juga muncul sebagai salah satu nama menonjol lainnya; gelandang Como ini, yang kembalinya ke Real Madrid menjadi bahan spekulasi dalam beberapa bulan terakhir, lahir di Santa Cruz de Tenerife, Namun, ayahnya, Pablo Baz, pernah menjadi pemain internasional Argentina dan berpartisipasi dalam Piala Dunia Prancis 1998; mengikuti jejak keluarganya, pemain muda ini memilih untuk membela tim nasional Argentina.

Iñaki Williams juga akan hadir di ajang Piala Dunia ini. Ia lahir di Bilbao dan pernah tampil dalam satu pertandingan bersama timnas Spanyol senior, namun minimnya kesempatan membuatnya memutuskan untuk membela Ghana, negara asal orang tuanya. Pemain Athletic Bilbao ini kemudian mencatatkan debutnya pada tahun 2022 bersama The Black Stars.

Rodrigo Zalazar, pemain Sporting Braga, lahir di Albacete dan merupakan putra dari mantan pemain internasional Uruguay, José Luis Zalazar; oleh karena itu, ia turut berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia bersama Uruguay.

Skuad Meksiko juga mencakup Álvaro Vidalgo yang lahir di Oviedo; gelandang ini menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Club América, di mana ia bermain selama 6 tahun, kondisi yang memungkinkannya memenuhi syarat untuk membela tim nasional Meksiko.

Jeremy Arriavalho melengkapi daftar ini; ia adalah mantan pemain akademi Racing Santander dan kini bermain untuk Stuttgart. Ia lahir di Mallano, Cantabria, namun orang tuanya berasal dari Ekuador, Delapan gol yang dicetaknya pada babak pertama di liga divisi kedua bersama Racing membuka peluang baginya untuk bergabung dengan tim nasional Ekuador pada November lalu, dan kini ia berhasil mendapatkan tempat dalam skuad Piala Dunia.