"Hah? Apa Iya? Wow!" - Pemain Timnas Prancis Ousmane Dembele Kaget Jerman Keok Dari Jepang

Pemain sayap tim nasional Prancis, Ousmane Dembele, nampak kaget ketika mendengar kabar bahwa Jerman dipermalukan Jepang.

Banyak kejutan terjadi selama Piala Dunia 2022 bergulir. Setelah Arab Saudi secara fenomenal mengalahkan Argentina, giliran Jepang yang mengalahkan Jerman.

Dembele mendengar kabar tersebut dari salah satu jurnalis yang berada di ruang jumpa pers. Pemain milik Barcelona itu memperlihatkan ekspresi yang cukup unik ketika tahu bahwa Jerman kalah.

Singkat, Dembele memotong pertanyaan jurnalis dan bertanya balik ketika mendengar kabar Jerman kalah. "Hah? Apa Iya? Wow!" singkat eks Borussia Dortmund itu.

Prancis sendiri akan melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia 2022 dengan melawan Denmark, Sabtu, 26 November. Prancis sudah mengantongi tiga poin hasil mengalahkan Australia, sementara Denmark ditahan imbang Tunisia.

