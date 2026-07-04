Hafiz Daraji: Cape Verde Memberikan Dua Pelajaran bagi Mesir dan Aljazair

Jurnalis Aljazair Hafiz Daraji menilai bahwa tim nasional Cape Verde telah memberikan dua pelajaran berharga bagi tim nasional Mesir dan Aljazair di Piala Dunia 2026, setelah penampilannya yang mengesankan saat menghadapi Argentina.

Tim nasional Cape Verde menampilkan permainan yang luar biasa melawan Argentina, dan kalah tipis dengan skor 2-3 setelah pertandingan maraton yang berlanjut hingga dua babak tambahan pada Sabtu pagi ini dalam babak 32 besar.

Tim Afrika tersebut berhasil mempermalukan sang juara bertahan, namun rekan-rekan Lionel Messi pada akhirnya lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Mesir pada Selasa mendatang.

Melalui akunnya di platform “Facebook”, Draji menulis setelah pertandingan sambil memberikan nasihat kepada tim Firaun, “Timnas Cape Verde telah membuktikan bahwa Argentina bukanlah ‘hantu’ yang tak terkalahkan, dan menghadapi mereka membutuhkan keberanian serta kepercayaan diri lebih daripada rasa takut terhadap mereka.”

Ia menambahkan, “Pertandingan ini kembali mengingatkan kita akan rapuhnya performa tim kita saat menghadapi Messi dan rekan-rekannya, ketika kita memberikan mereka rasa hormat yang justru membuat kita kehilangan keberanian dan karakter di beberapa fase pertandingan.”

Timnas Aljazair kalah 0-3 dari Argentina dalam pertandingan pembuka kedua tim di edisi kali ini.

Meskipun Les Verts lolos ke babak 32 besar, mereka tersingkir setelah dikalahkan tim nasional Swiss dengan skor 2-0.

Dragi menjelaskan bahwa penemuan terbesar di Piala Dunia ini adalah tim nasional Cape Verde, tim kecil dalam hal ukuran, namun besar dalam hal ambisi, yang menghadapi juara dunia dengan seimbang, dan meninggalkan kompetisi dengan kepala tegak setelah pertandingan heroik yang berlanjut hingga perpanjangan waktu, di mana mereka mencetak gol terindah di turnamen ini, sehingga mendapatkan rasa hormat dari semua orang, meskipun mereka gagal lolos ke babak selanjutnya.