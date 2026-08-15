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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hafidz Daraji soal transfer Salah ke Trabzon: Sayang sekali

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

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Komentator olahraga asal Aljazair, Hafidh Draji, mengkritik kepindahan bintang Mesir sekaligus mantan pemain Liverpool, Mohamed Salah, ke klub Turki, Trabzonspor. Ia menilai pemain tersebut masih bisa melanjutkan kariernya di level tertinggi dan memilih klub yang lebih mampu memenuhi ambisi teknisnya, mengingat status yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di lapangan-lapangan Eropa.

Dalam komentarnya di "Facebook" setelah penampilan perdana Salah bersama Trabzonspor, Draji mengatakan, "Sayang sekali", dan menambahkan bahwa bintang Mesir itu masih bisa bertahan beberapa tahun lagi di level kompetisi yang lebih tinggi. Ia menilai kepindahan ke klub-klub Turki sekelas Galatasaray atau Fenerbahce akan memberinya persaingan yang lebih ketat, tekanan yang lebih besar, serta kehadiran Eropa yang lebih jelas.

Komentator asal Aljazair itu berpendapat bahwa pilihan Trabzonspor, meski memiliki nilai finansial dan basis pendukung yang besar, secara teknis menurutnya tidak sepadan dengan status yang telah dikukuhkan Salah sepanjang kariernya bersama Liverpool, yang menempatkannya di antara bintang-bintang terkemuka sepak bola dunia.

Pernyataan Draji muncul setelah pertandingan pertama Trabzonspor di Liga Turki musim ini melawan Kasimpasa, yang berakhir dengan skor imbang 1-1, dan menandai penampilan perdana Salah dengan kostum tim barunya setelah ia masuk ke lapangan pada menit ke-59.

Meski melontarkan kritik terhadap keputusan kepindahan tersebut, komentator asal Aljazair itu menegaskan bahwa Salah tidak kehilangan kilaunya. Namun, ia menilai bintang Mesir itu masih bisa mengambil pilihan berbeda yang memberinya tantangan teknis lebih besar pada fase berikutnya dalam kariernya.

Europa League Qualification
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Super Lig
Corum FK crest
Corum FK
COB
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS

Kepindahan Salah ke Trabzonspor menuai perhatian luas, mengingat nilai besar yang dimiliki pemain tersebut setelah tahun-tahun gemilang bersama Liverpool, sehingga setiap langkah baru dalam kariernya menjadi sorotan dan perdebatan di antara para penggemar, kritikus, dan komentator olahraga.

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