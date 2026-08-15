Komentator olahraga asal Aljazair, Hafidh Deraji, mengkritik kepindahan bintang Mesir sekaligus mantan pemain Liverpool, Mohamed Salah, ke klub Turki Trabzonspor. Menurutnya, Salah masih bisa melanjutkan kariernya di level tertinggi dan memilih klub yang lebih mampu memenuhi ambisinya secara teknis, mengingat status yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di lapangan-lapangan Eropa.

Dalam komentarnya di Facebook usai penampilan perdana Salah bersama Trabzonspor, Deraji menulis, "Sayang sekali." Ia menambahkan bahwa bintang Mesir itu masih mampu bertahan beberapa tahun lagi di level kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, kepindahan ke klub-klub Turki sekelas Galatasaray atau Fenerbahce akan memberinya persaingan yang lebih kuat, tekanan yang lebih besar, serta kehadiran di Eropa yang lebih terlihat.

Komentator asal Aljazair itu menilai bahwa pilihan bergabung dengan Trabzonspor, meski memiliki nilai finansial dan basis pendukung yang besar, tidak sepadan secara teknis, dalam pandangannya, dengan status yang telah dibangun Salah sepanjang kariernya bersama Liverpool, yang menempatkannya di antara bintang-bintang sepak bola dunia terkemuka.

Pernyataan Deraji muncul setelah pertandingan pertama Trabzonspor di Liga Turki musim ini menghadapi Kasimpasa, yang berakhir dengan skor imbang 1-1, dan menjadi saksi tampilnya Salah untuk pertama kali dengan seragam klub barunya setelah masuk ke lapangan pada menit ke-59.

Meski melontarkan kritik terhadap keputusan kepindahannya, komentator asal Aljazair itu menegaskan bahwa Salah tidak kehilangan pesonanya, namun ia menilai bintang Mesir tersebut sebenarnya bisa mengambil pilihan berbeda yang memberinya tantangan teknis lebih besar pada fase mendatang dalam kariernya.

Kepindahan Salah ke Trabzonspor menarik perhatian luas, mengingat nilai besar yang direpresentasikan sang pemain setelah bertahun-tahun cemerlang bersama Liverpool. Hal itu membuat setiap langkah baru dalam kariernya menjadi sorotan dan perdebatan di antara para pendukung, pengamat, dan komentator olahraga.