Hadj Moussa muncul dari lokasi yang mencolok dengan pernyataan di Instagram

Anis Hadj Moussa menanggapi secara kriptis melalui Instagram terkait kehebohan seputar ketidakhadirannya di Feyenoord. Penyerang Aljazair itu tidak masuk dalam skuad untuk laga tandang melawan NEC pada Sabtu, tetapi ia menunjukkan di media sosial bahwa dirinya memang berada di Nijmegen. Dengan demikian, ia membantah sebagian informasi sebelumnya dari De Telegraaf.

Hadj Moussa membagikan dalam Instagram Story-nya sebuah foto dari Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Bersamaan dengan itu, penyerang tersebut menulis kalimat yang mencolok dan terdengar sinis: "It looks like home."

Dengan foto itu, Hadj Moussa setidaknya tampak ingin membantah sebagian pemberitaan sebelumnya dari De Telegraaf . Surat kabar itu melaporkan pada Sabtu siang bahwa pemain sayap tersebut terlambat untuk keberangkatan bus tim menuju Nijmegen dan kemudian pulang ke rumah.

Hadj Moussa membagikan sebuah foto dari Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent dan menambahkan kalimat mencolok "It looks like home". Dengan itu, ia setidaknya tampak membantah sebagian pemberitaan sebelumnya dari De Telegraaf.

Surat kabar itu melaporkan pada Sabtu siang bahwa Hadj Moussa terlambat untuk keberangkatan bus tim menuju Nijmegen dan kemudian pulang ke rumah. Dari fotonya terlihat bahwa belakangan ia setidaknya tetap tiba di Nijmegen.

Bahwa Hadj Moussa tidak masuk dalam skuad kini memang sudah pasti. Pelatih Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan starting XI-nya untuk duel melawan NEC dan di dalamnya pemain sayap tersebut sama sekali tidak tercantum, sementara Gaoussou Diarra memulai dari sisi kanan dan Luciano Valente menempati sisi kiri.

Ketidakhadiran Hadj Moussa terjadi dengan latar belakang saga transfer yang kian memanas. Ittihad Club pada Sabtu, menurut De Telegraaf, kembali menghubungi Feyenoord dan menaikkan tawaran sebelumnya sebesar 37,5 juta euro dengan beberapa juta euro.

Dengan demikian, proposal baru itu disebut berada di kisaran 40 juta euro. Jika Feyenoord pada akhirnya menyetujui kepergiannya, maka bagaimanapun juga akan tercipta rekor klub: Mats Wieffer dan Santiago Gimenez sebelumnya sama-sama hengkang dengan biaya transfer tetap sebesar 32 juta euro.





Instagram @hadj.a20



