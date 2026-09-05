Hadj Moussa datang terlambat dan menolak bermain untuk Feyenoord

Anis Hadj Moussa tidak masuk dalam skuad Feyenoord untuk laga tandang melawan NEC pada Sabtu siang, demikian dilaporkan De Telegraaf. Penyerang Aljazair itu datang terlambat untuk keberangkatan bus tim ke Nijmegen dan kemudian pulang ke rumah.

Absennya Hadj Moussa tidak terlepas dari saga transfer yang mengelilinginya. Pemain internasional itu sudah membulatkan tekad untuk pindah ke Ittihad, yang pada Jumat mengajukan tawaran sebesar 37,5 juta euro kepada Feyenoord.

Dengan nominal itu, transfer tersebut akan menjadi rekor penjualan bagi klub Rotterdam itu, tetapi Feyenoord pada Jumat malam memutuskan untuk tidak bekerja sama. Hadj Moussa sangat ingin mewujudkan transfer ke Arab Saudi, juga karena gaji fantastis yang sudah menunggunya.

Menurut pemberitaan sebelumnya, sang penyerang bisa memperoleh lebih dari 50 juta euro dalam lima musim di Al-Ittihad.

Ittihad sementara itu juga tetap membuka opsi lain. Klub tersebut telah menunjukkan minat kepada penyerang PSV Esmir Bajraktarevic dan pihak Eindhoven sudah diberi tahu soal itu, meski Hadj Moussa untuk sementara masih menjadi target penting.

Waktu untuk mencapai terobosan pun tidak banyak lagi, mengingat bursa transfer di Arab Saudi ditutup pada Minggu, 6 September.

Feyenoord akan memulai laga tandang melawan NEC di Nijmegen pada Sabtu pukul 16.30 tanpa Hadj Moussa.

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