Duet Anthony Gordon dan Dani Olmo terus memainkan peran penting dalam menambah produktivitas gol tim, setelah keduanya turut andil secara langsung dalam menciptakan gol pada laga-laga awal musim ini, meski keduanya belum mencetak gol sama sekali hingga saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", lima laga pertama musim ini menyaksikan seluruh pemain lini depan yang tersedia dari pemilik nomor punggung tim utama mencetak gol, kecuali Anthony Gordon dan Dani Olmo.

Kedua pemain memiliki kemampuan untuk mencetak gol, dan keduanya akan berupaya meningkatkan produktivitas gol tim pada musim ini, setelah Raphinha membuka koleksinya dengan 8 gol, Lamine Yamal dengan 5 gol, Fermin Lopez dengan 4 gol, dan Karim Adeyemi dengan satu gol, sementara pendatang baru Gabriel Jesus juga mencetak gol pertamanya ke gawang lawan.

Meski Gordon dan Olmo belum merayakan satu gol pun hingga saat ini, kedua pemain telah turut andil secara langsung dalam menciptakan gol.

Pemain Inggris itu memberikan 5 assist selama empat laga yang ia mainkan di liga, di mana ia memulai perjalanannya dengan menciptakan dua gol ke gawang Elche, kemudian memberikan dua assist lainnya ke gawang Rayo, sebelum menambahkan satu assist ke gawang Valencia.

Dalam laga menghadapi Valencia, Dani Olmo juga memberikan dua assist lainnya dalam kemenangan 5-0.

Selain Gordon dan Olmo, dua penyerang Hamza Abdelkarim dan Jesse Bissiou juga belum mampu mencetak gol sama sekali hingga saat ini, meski keduanya berada di tim utama dengan nomor punggung dari tim cadangan.

Penyerang asal Mesir itu tampil hanya selama 4 menit, sementara pemain Belgia itu belum mencatatkan debutnya hingga saat ini.



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