Hadiah dari Arab Saudi yang Membuat Spanyol Senang

Hasil imbang yang diraih tim nasional Spanyol melawan Cape Verde pada laga pembuka Piala Dunia 2026 bukanlah hasil yang diharapkan oleh para penggemar Spanyol, namun "La Roja" menerima kabar gembira beberapa jam setelah pertandingan berakhir.

Timnas Spanyol hanya bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada putaran pertama kompetisi grup, sehingga membuka peluang bagi para pesaingnya untuk memimpin klasemen lebih awal.

Namun, timnas Saudi memberikan bantuan berharga bagi Spanyol, setelah memaksakan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay dalam pertandingan lain di grup tersebut, sehingga menghalangi salah satu pesaing utama untuk meraih awal yang sempurna di turnamen ini.

Surat kabar "Sport" dari Catalunya menggambarkan hasil pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay sebagai "hadiah" bagi Spanyol, terutama karena semua tim besar di grup kini memiliki jumlah poin yang sama setelah putaran pertama.

Timnas Saudi memimpin skor sebelum akhir babak pertama melalui Al-Omari, yang membuat Uruguay berada di bawah tekanan, sebelum Maxi Araujo berhasil menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir pertandingan.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Uruguay, seperti Spanyol, tidak tampil sesuai ekspektasi dalam pertandingan pembuka, yang membuat perhitungan di grup tetap terbuka untuk semua kemungkinan.

Berkat hasil imbang Uruguay, timnas Spanyol tetap memiliki peluang penuh untuk finis di puncak klasemen grup, meskipun memulai dengan hasil yang kurang memuaskan melawan Cape Verde, sehingga nasib "La Roja" kini berada di tangan mereka sendiri dalam dua pertandingan berikutnya.

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