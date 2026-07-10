Hadiah beracun... Henry memperingatkan Zidane soal suksesi Deschamps

Pelatih Didier Deschamps kini hanya memiliki dua pertandingan tersisa sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis.

Setelah lolos ke semifinal Piala Dunia berkat kemenangan 2-0 atas Maroko, Deschamps akan memimpin timnas Prancis di final atau pertandingan perebutan tempat ketiga, serta menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol dan Belgia di babak semifinal.

Setelah itu, Deschamps akan menutup bab yang telah berlangsung sejak 2012, untuk menyerahkan tongkat estafet kepada mantan rekan setimnya di Juventus dan timnas Prancis, Zinedine Zidane.

Meskipun belum ada pengumuman resmi hingga saat ini, Zidane tetap menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Deschamps sebagai pelatih Les Bleus.

Namun, tugas ini tidak akan mudah, karena legenda Thierry Henry berpendapat bahwa menggantikan Deschamps merupakan tantangan besar, bahkan mungkin menjadi “hadiah beracun”.

Situs “Foot Mercato” memuat pernyataan Henry, saat ia berbicara dengan jaringan FOX Sports, di mana ia mengatakan, “Akan sulit bagi kami untuk menggantikan Deschamps.”

Ia menambahkan, “Kita sering mendengar bahwa Deschamps beruntung. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Imbalan datang dari pengambilan risiko.”

Ia melanjutkan, “Deschamps banyak mengambil risiko, tetapi itu selalu risiko yang diperhitungkan, karena dia sama sekali bukan orang yang naif. Percayalah padaku, dia memiliki pemikiran yang jernih.”

Henry juga mengingatkan bahwa Deschamps adalah “yang pertama dalam hampir semua prestasi yang diraih Prancis,” dalam pesan yang jelas kepada Zidane mengenai besarnya tanggung jawab yang menantinya jika ia mengambil alih kepemimpinan Les Bleus.