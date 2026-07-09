Hadapi Mesir... Argentina Mengulangi Prestasi Brasil Setelah 88 Tahun

Tim nasional Argentina semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis atas Mesir (3-2), Selasa lalu, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dengan demikian, sang juara bertahan memastikan tiket ke perempat final dan mencatatkan dua prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya.

Berkat kemenangan ini, Argentina menjadi tim kedua di luar Eropa yang berhasil memenangkan salah satu pertandingan babak gugur di Piala Dunia setelah sempat tertinggal dua gol, menyusul Brasil yang mencatatkan prestasi serupa saat melawan Swedia pada 19 Juni 1938.

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Tim Tango juga mencatatkan prestasi bersejarah lainnya, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, di mana mereka berhasil meraih kemenangan setelah tertinggal dua gol.

Pertandingan tersebut sempat dimenangkan oleh timnas Mesir (2-0), sebelum Lionel Messi memimpin kebangkitan sang juara dunia, di mana ia menciptakan gol yang memperkecil ketertinggalan dan mencetak gol penyama kedudukan, kemudian Enzo Fernández mencetak gol kemenangan di masa injury time, sehingga memberikan kemenangan dramatis bagi negaranya.

Timnas Argentina kini akan menghadapi Swiss di babak perempat final, melanjutkan perjalanan mereka untuk mempertahankan gelar juara, setelah salah satu pertandingan paling menegangkan di edisi Piala Dunia kali ini.



