Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, menilai bahwa peluang timnas negaranya untuk lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 sangat tipis, setelah berhasil melewati rintangan Pantai Gading.

Haaland membawa timnas Norwegia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat melawan Pantai Gading (2-1), Selasa malam ini, dalam babak 32 besar.

Timnas Norwegia kini bersiap menghadapi Brasil di babak 16 besar Piala Dunia, Minggu malam mendatang, di Stadion New Jersey, Amerika Serikat.

Dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan, Haaland mengatakan: “Peluang kami sangat tipis. Bertemu Brasil di babak 16 besar adalah tantangan yang harus kami atasi. Semua orang di Norwegia sedang merayakannya sekarang.”

Ia menambahkan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Kebersamaan antara tim kami dan seluruh negara di sekitar tim nasional ini membantu kami menampilkan performa yang lebih baik.”

Ia melanjutkan: “Sekarang kami melaju ke babak 16 besar, di mana kami akan menghadapi tim yang hebat, dan ini tidak akan mudah. Akan sulit untuk melewati babak ini. Saya tidak tahu apakah kami akan berhasil. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, dan kami tetap siap sepenuhnya.”

Perlu dicatat bahwa Haaland merupakan salah satu bintang paling bersinar di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan yang ia ikuti, meskipun ia tidak bermain dalam pertandingan melawan Prancis pada penutup babak penyisihan grup.