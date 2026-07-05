Haaland menyatakan perang terhadap Mbappé dan Messi di Piala Dunia 2026

Persaingan memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 tidak lagi hanya menjadi domain Kylian Mbappé dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina, setelah Erling Haaland dari Norwegia berhasil menancapkan namanya dengan kuat dalam persaingan para bintang, setelah malam yang luar biasa di mana ia memimpin timnas negaranya mengeliminasi Brasil, sehingga memanaskan persaingan perebutan Sepatu Emas dan menorehkan babak baru dalam sejarah turnamen tersebut.

Erling Haaland memimpin timnas Norwegia meraih kemenangan berharga atas Brasil dengan skor 2-1, Minggu malam, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut menjadi saksi penampilan gemilang sang bintang Norwegia, yang membuka skor pada menit ke-80, setelah melompat menyambut umpan silang akurat dari sisi kiri, dan menyundulnya dengan keras hingga bola mendarat di sudut kiri gawang kiper Alisson Becker.

Penyerang Norwegia itu tidak puas hanya dengan satu gol, melainkan kembali mencetak gol pada menit ke-89 untuk memastikan keunggulan timnya, setelah melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan jaring di sisi kiri gawang Alisson, mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, sekaligus gol kedua bagi timnas Norwegia.

Menurut jaringan “Opta” yang berspesialisasi dalam statistik, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana tiga pemain berbeda mencetak tujuh gol atau lebih dalam satu edisi turnamen, yaitu: Kylian Mbappé (7 gol), Lionel Messi (7 gol), dan Erling Haaland (7 gol).

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Haaland menjadi pemain pertama yang mencetak tujuh gol dalam empat pertandingan pertamanya di Piala Dunia sejak legenda Jerman Gerd Müller, yang mencetak delapan gol dalam empat pertandingan pertamanya pada edisi 1970.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Norwegia memastikan tiket lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menanti pemenang dari pertandingan yang dinantikan antara Inggris dan Meksiko, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi nanti, untuk melanjutkan impian mereka dalam meraih prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.