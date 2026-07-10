Haaland mengomentari tendangan penalti Mbappé saat melawan Maroko

Penyerang Norwegia Erling Haaland mengomentari kegagalan Kylian Mbappé, kapten timnas Prancis, dalam mengeksekusi tendangan penalti, saat Les Bleus mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di perempat final Piala Dunia.

Mbappé gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan, sebelum menebusnya pada menit ke-60 saat ia melepaskan tendangan melengkung yang indah yang menggetarkan gawang kiper Yassine Bono.

Kegagalan tendangan penalti tersebut terus menjadi perbincangan, terutama karena waktu tunggu yang cukup lama yang harus dialami Mbappé sebelum mengeksekusi tendangan tersebut, akibat proses tinjauan video (VAR).

Jaringan AOL melaporkan bahwa Haaland mengungkapkan pandangannya mengenai kegagalan Mbappé dalam mengeksekusi tendangan penalti tersebut melalui aplikasi Snapchat, dan ia tidak menyembunyikan sikapnya.

Haaland menulis, dalam komentar pada foto tendangan penalti Mbappé, “Menunggu 5 menit untuk mengeksekusi tendangan penalti adalah waktu yang sangat lama.”

Faktanya, Kylian Mbappé berdiri di depan bola selama 3 menit dan 12 detik, setelah dilanggar oleh bek Maroko, Nasser Mazraoui.

Bagi pemain sekelas Mbappé, gangguan ritme seperti ini bukanlah hal yang sepele, dan tampaknya Haaland—yang juga merupakan eksekutor tendangan penalti—sangat memahami hal tersebut.