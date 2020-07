Viral Erling Haaland Diusir Dari Kelab Malam, Malah Diejek Ayahnya

menolak untuk mengomentari video viral yang menampilkan momen diusirnya Erling Haaland dari kelab malam di Norwegia, yang justru ditanggapi dengan lelucon oleh ayahnya.

Video yang tersebar luas di media sosial pada Minggu (12/7) kemarin menampilkan sang striker 19 tahun digiring keluar oleh petugas keamanan kelab malam.

Haaland sempat berinteraksi dengan para petugas, namun tetap tidak bisa meyakinkan mereka untuk mengizinkannya masuk dan justru membuatnya tak berkutik.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

Awalnya ada keraguan bahwa video tersebut berasal dari rekaman akhir pekan ini, karena sebelumnya Haaland mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya pada Sabtu (11/7) dengan memegang gergaji besar bersama ayahnya, eks pemain , Alfie-Inge Haaland di lingkungan pedesaan Norwegia.

Rekan setimnya di Dortmund, Jadon Sancho 'menyukai' dan mengomentari unggahan yang memiliki kalimat: "Musim dingin akan tiba... mari kita memotong kayu."

A post shared by Erling Braut Haaland (@erling.haaland) on Jul 11, 2020 at 8:10am PDT

Namun ayah Haaland malah mengejek putranya dengan cuitan di Twitter, mengatakan: "Ayo Erling, kembali bekerja. Kehidupan malam di kota besar bukan untuk Anda."

Cuitan tersebut disertai dengan foto Haaland Sr memegang kapak besar dan memotong sebongkah kayu.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh