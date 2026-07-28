Guus Til mencatatkan menit pertamanya untuk PSV sejak Piala Dunia saat menghadapi FC Eindhoven, Selasa (3-0). "Saya sebenarnya ingin liburan sedikit lebih lama, tetapi Anda tahu sendiri bagaimana cara kerjanya," ujar Til dalam wawancara dengan ESPN.

Til menatap kembali Piala Dunia dengan perasaan campur aduk. Belanda sudah tersingkir di babak 16 besar oleh Maroko, yang tampil lebih baik dalam adu penalti setelah pertandingan yang menegangkan. "Rasanya campur aduk. Sebuah pengalaman fantastis, tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan."

Pemain PSV itu hanya bermain selama 31 menit di Piala Dunia, yakni pada babak kedua laga fase grup yang dimenangi 5-1 atas Swedia. "Saya selalu siap untuk masuk. 31 menit, tampaknya memang hanya itu yang saya dapatkan."

Tidak benar-benar ada jeda setelah Piala Dunia, keluh gelandang yang juga bisa bermain sebagai penyerang itu. "Setelah Piala Dunia saya bisa menikmati liburan selama satu setengah pekan, lalu semuanya dimulai lagi. Saya sebenarnya ingin lebih banyak, tetapi Anda tahu sendiri bagaimana cara kerjanya."

Til tidak tetap berlatih selama masa liburannya. "Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa selama sepuluh hari, kalau Anda tidak keberatan," kata pemain internasional Belanda itu, yang mengenakan ban kapten dalam derby Kota Cahaya melawan Eindhoven.

Apakah Til akan menjadi starter saat menghadapi AZ pada Minggu dalam duel perebutan Johan Cruyff Schaal, itu masih menjadi tanda tanya. "Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Hari ini saya bermain 60 menit, selebihnya terserah pelatih."