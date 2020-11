Gunnersaurus Kembali! Mesut Ozil Bahagia Ikon Arsenal Terselamatkan

Mesut Ozil mengungkapkan kebahagiaannya setelah maskot , Gunnersaurus kembali beraktivitas di Emirates Stadium.

Maskot, yang telah diperankan dengan baik oleh Jerry Quy selama 27 tahun terakhir, mengunggah Tweet pada Selasa (10/11), dari sela-sela markas klub Liga Primer Inggris itu dengan tulisan: "Kembali ke Emirates Stadium hari ini."

Gunnersaurus awalnya dipecat sebagai maskot pada bulan lalu sebagai bagian dari skema klub melakukan pemangkasan pekerjaan di Arsenal lantaran terkena krisis akibat pandemi COVID-19.

Keputusan itu mengundang reaksi marah dari kebanyakan fans Arsenal dan dukungan dari seluruh penjuru dunia pun mengalir untuk menyelamatkan nasib sang ikon, dengan tagar #JusticeForGunnersaurus bermunculan di dunia maya.

Meski diasingkan dari skuad Arsenal musim ini, Ozil ikut prihatin dengan pemecatan Quy dan menawarkan solusi untuk membayar gaji maskot tersebut dari sebagian pendapatannya selama masih menjadi pemain Arsenal.

Memang belum jelas siapa yang akan menjadi pemeran Gunnersaurus berikutnya dan tetap membayarkan gajinya, Ozil tetap menunjukkan kegembiraannya dengan kembalinya sang maskot melalui Twitter: "Senang melihat Anda kembali ke tempat Anda berada #YaGunnersYa."

Happy to see you back where you belong 👍🏼#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI