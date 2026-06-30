Gundogan: Gol Jerman yang dianulir memicu cemoohan di Liga Premier

Ilkay Gündoğan, mantan kapten tim nasional Jerman, melontarkan kritik pedas terhadap teknologi Video Assistant Referee (VAR), setelah gol penentu yang dicetak oleh Jonathan Tah dianulir, yang berujung pada adu penalti yang menyingkirkan “Die Mannschaft” dari Piala Dunia.

Timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia di babak 32 besar di Amerika Serikat dengan hasil yang sangat mengecewakan, setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari timnas Paraguay.

Tim asal Amerika Selatan ini terus memanfaatkan celah-celah di lini pertahanan Jerman yang goyah, sebelum tim Jerman berhasil membalikkan keadaan sehingga pertandingan berlanjut ke adu penalti.

Adu penalti menentukan tim yang lolos setelah Jonathan Tah melepaskan tendangannya melambung di atas mistar gawang dan José Canali mencetak gol penentu kemenangan bagi Paraguay, meskipun Canali sebelumnya telah membuang dua peluang untuk mengakhiri pertandingan dari titik penalti.

Bek Jerman itu melompat tinggi untuk menyundul bola dengan keras ke tiang jauh setelah tendangan sudut melengkung pada menit ke-102, gol yang tampaknya akan memastikan tempat “Die Mannschaft” di babak 16 besar.

Pertandingan ini menyaksikan penggunaan teknologi Video Assistant Referee (VAR) yang membuat wasit membatalkan gol tersebut dengan pertimbangan bahwa kontak antara kiper Paraguay dan Valdemar Anton cukup untuk dinyatakan sebagai pelanggaran.

Keputusan ini memicu gelombang ejekan dan kritik pedas dari analis BBC, Alan Shearer, sebelum Gundogan angkat bicara melalui media sosial untuk menyatakan bahwa klub-klub Liga Premier Inggris melakukan hal serupa sepanjang tahun tanpa hukuman, sambil menyebut keputusan tersebut salah dan sangat mengecewakan.

Gundogan menulis di akun “X”-nya: “Penampilan tim hari ini jelas tidak perlu dipoles… tapi apa-apaan keputusan sialan dari VAR ini?”

Ia menambahkan: “Di Liga Premier Inggris, mereka hanya akan tersenyum sinis atas hal seperti ini, terutama saat menarik kembali keputusan yang telah diambil.”

Dia menyimpulkan: “Tentu saja hal ini juga sangat mengecewakan, dan sayangnya kami sendiri gagal meyakinkan selama 120 menit.”