Guler Memaksa Mourinho Mengakui Kenyataan

Arda Guler tidak membutuhkan 90 menit penuh untuk memaksakan dirinya menjadi sorotan, dan ia juga tidak perlu mencetak gol atau tampil luar biasa sejak awal pertandingan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang berbeda. Hanya 23 menit sudah cukup baginya untuk meninggalkan jejak, membalikkan tempo pertandingan, memberikan Real Madrid apa yang selama ini kurang, kemudian menempatkan pelatihnya, Jose Mourinho, di hadapan sebuah pertanyaan yang tak bisa diabaikan: apakah Guler kini benar-benar telah menjadi pemain yang layak mendapatkan tempat inti secara permanen?

Pemain asal Turki itu masuk ke lapangan pada menit ke-72 melawan Rayo Vallecano. Saat itu Real Madrid telah memulai pertandingan dengan sangat kuat, sebelum pengaruhnya perlahan-lahan meredup pada babak kedua, sementara lawannya mulai memperoleh kepercayaan diri dan semakin mendekati gawang tim ibu kota itu. Namun begitu Guler muncul, wajah pertandingan berubah secara mencolok.

Dengan sentuhan kaki kirinya, ketenangannya dalam mengolah bola, serta kemampuannya menciptakan ancaman dari ruang-ruang sempit, Real Madrid kembali menguasai jalannya permainan. Guler bukan sekadar pemain pengganti yang masuk untuk menyelesaikan pertandingan, melainkan dalam beberapa menit saja ia berubah menjadi poros utama serangan timnya, seolah ia hanya butuh sedikit kesempatan untuk mengingatkan semua orang akan apa yang mampu ia lakukan.

Meski hanya bermain selama 23 menit, Guler menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang dalam pertandingan itu, setelah menciptakan lima peluang, dua di antaranya adalah peluang matang, sehingga ia juga memuncaki daftar liga dalam aspek ini. Pengaruhnya tak berhenti pada penciptaan peluang, sebab ia menjadi pemain yang paling banyak mencoba umpan silang dengan lima umpan silang, serta menempati posisi keempat dalam umpan sukses di sepertiga akhir serangan dengan 12 umpan, dan juga keempat dalam dribel sukses sebanyak dua kali, di samping memberikan satu assist.

Ini adalah angka-angka yang tampak mencolok bahkan jika diraih dalam satu pertandingan penuh, apalagi jika datang dari pemain yang hanya bermain selama 23 menit? Karena itulah, keterlibatan Guler bukan sekadar perubahan taktis yang dilakukan Mourinho, melainkan sebuah pelajaran teknis singkat tentang bagaimana seorang pemain mampu mengubah tempo satu pertandingan penuh.

Pada babak pertama, Real Madrid tampil sebagai kekuatan menyerang yang menakutkan, mengandalkan transisi cepat dan serangan balik, serta berhasil mengungguli Rayo Vallecano secara jelas. Namun jeda pertandingan menata ulang kartu-kartu tim lawan, dan pada saat yang sama Real Madrid tampak kurang bergairah, sampai-sampai Camello mulai menembus kotak penalti tim ibu kota itu dan menjadi sumber ancaman yang nyata. Di sinilah Mourinho memutuskan untuk turun tangan.

Mourinho mengubah perhitungan

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya, di awal pertandingan, memilih untuk mengandalkan kekuatan fisik, ketika ia memasukkan Tchouameni menggantikan Bernabe pada menit ke-69, tetapi jalannya laga memaksanya mencari solusi yang berbeda.

Diomande, yang menunjukkan beberapa kilasan istimewa dan semangat pada laga pertamanya sebagai pemain inti, meski ia belum cukup menentukan, ditarik keluar, dan Guler masuk. Saat itulah semuanya berubah.

Masuknya pemain Turki itu bukan sekadar tambahan daya serang, melainkan memberi Real Madrid kemampuan lebih besar untuk menguasai bola, bergerak di antara lini, menciptakan peluang, dan memecah tekanan yang mulai dipaksakan Rayo Vallecano terhadap tim ibu kota itu.

Dari sebuah tendangan bebas di sisi sayap, Guler mengirim umpan silang terukur ke arah Dumfries, tetapi Ovideo tampil cemerlang dan menepisnya. Dan tidak berhenti di situ.

Pada sepak pojok berikutnya, skenario itu terulang bersama Rudiger, yang memaksa kiper menepis tembakan lain, sebelum Guler kembali menunjukkan kemampuannya melepaskan diri dari tekanan di paruh lapangannya sendiri, setelah melewati lawannya dengan dua dribel berturut-turut.

Setelah itu pemain Turki tersebut nyaris mencetak gol sendiri, ketika ia melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Kemudian ia mengirim umpan jatuh kepada Mbappe, yang balik menembak, tetapi kiper hadir tepat pada waktunya.

Tampak jelas bahwa Guler tidak membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan jejaknya. Cukup ia mendapatkan bola, dan ancaman pun mulai muncul.

Dan pada menit ke-90+1, datanglah momen terpenting. Guler kembali memperlihatkan kualitas kolaborasi yang bisa ia jalin bersama rekan-rekannya, ketika ia menciptakan gol keempat lewat assist, menegaskan bahwa segala yang ia tampilkan bukan sekadar kilasan sesaat.

Pertanyaan pertama, dan Mourinho mengakui

Mourinho tidak menyembunyikan pengaruh Guler seusai pertandingan. Ketika pelatih asal Portugal itu ditanya apakah Real Madrid tampak lebih baik saat Guler berada di lapangan, ia berhenti sejenak sebelum menjawab dengan isyarat yang jelas: "Saya setuju".

Kemudian ia memuji pemain Turki tersebut, menegaskan bahwa ia adalah pemain hebat yang memiliki bakat besar, dan bahwa ketika ia masuk ke pertandingan, ia membuat perbedaan dan memberikan tim kadar kestabilan yang lebih besar. Namun pada saat yang sama Mourinho berupaya menjelaskan sudut pandangnya mengenai persaingan di dalam tim.

Ia mengatakan bahwa Guler banyak bermain ketika berada di lapangan, tetapi ia mengisyaratkan bahwa ia benar-benar yakin bahwa pertanyaan pertama pastilah tentang kapan Diomande akan dimainkan, andai pemain terakhir itu tidak memulai pertandingan sebagai pemain inti.

Di sinilah muncul kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Persaingan di dalam Real Madrid menjadi semakin ketat, tetapi penampilan Guler mulai memaksa munculnya pertanyaan yang berbeda: kapan pemain yang memiliki pengaruh sebesar ini menjadi kandidat tetap untuk selalu memulai pertandingan sebagai pemain inti?

Jawabannya tidak membutuhkan pernyataan dari pelatih sebanyak kebutuhan untuk melihat apa yang dilakukan pemain itu di lapangan.

Guler berbicara dengan bahasa angka

Guler bukan lagi sekadar bakat muda yang menunggu kesempatannya, melainkan telah menjadi pemain yang memaksakan dirinya lewat angka-angka. Pemain Turki itu adalah pemain La Liga yang paling banyak menciptakan peluang, setelah menciptakan 24 peluang, mengungguli Lamine Yamal yang menempati posisi kedua dengan 18 peluang.

Dan tidak berhenti pada penciptaan peluang, sebab Guler juga memuncaki daftar pemain yang paling banyak menciptakan peluang matang dengan enam peluang, berbanding lima milik Lamine.

Pengaruhnya tampak pula di aspek bertahan, sebab ia menempati posisi keempat di antara pemain yang paling banyak merebut bola di sepertiga akhir serangan, dengan lima kali perebutan.

Adapun Vinicius, yang memiliki enam kali perebutan bola, berbagi puncak daftar ini dengan Baena dan Romero. Angka-angka ini mengungkap sisi penting dari perkembangan Guler.

Ia tidak sekadar menunggu bola demi menciptakan aksi individu, dan tidak puas hanya dengan bergerak di sepertiga akhir serangan, melainkan telah menjadi lebih berpengaruh dalam menekan, merebut bola, menciptakan peluang, dan mengendalikan tempo permainan.

Hal yang paling menarik dalam kisah Guler adalah bahwa angka-angka ini diraih hanya dalam 227 menit, dengan rata-rata 45,4 menit per pertandingan. Artinya, hampir setengah pertandingan sudah cukup bagi pemain Turki itu untuk menghasilkan angka-angka tersebut.

Guler memulai sebagai pemain inti melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Real Betis, tetapi ia tidak pernah bermain lebih dari 78 menit dalam satu pertandingan pun, dan penampilan itu terjadi saat melawan Real Sociedad. Adapun melawan Malaga, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87, sebelum mengulangi skenario itu melawan Rayo Vallecano, ketika ia bermain pada menit ke-72.

Di sinilah letak ironinya. Guler adalah pemain inti dalam perhitungan Real Madrid, tetapi ia tidak dijamin bermain sebagai pemain inti di setiap pertandingan. Ini adalah persamaan yang mungkin tampak aneh, terutama jika kita melihat pengaruhnya dalam menit-menit yang ia dapatkan.

Pentingnya keterlibatannya semakin meningkat di Liga Champions Eropa melawan Inter Milan, di mana ia mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain inti akibat larangan bermain, tetapi hal itu belum berubah menjadi aturan yang tetap. Kendati demikian, penampilannya saat ini membuat pertanyaan ini semakin sulit diabaikan seiring berjalannya waktu.

Real Madrid tahu nilai permatanya

Di dalam Real Madrid, bakat Guler bukanlah hal yang tak diketahui. Klub sudah lama menyadari bahwa pemain Turki itu memiliki kemampuan luar biasa, dan bahwa levelnya berkembang musim demi musim, langkah demi langkah, dengan cara yang lebih konsisten dan matang.

Memang benar bahwa awal kariernya tidak mudah, akibat cedera dan minimnya kesempatan bermain, tetapi hal itu tidak mengubah pandangan terhadapnya di dalam klub. Selalu jelas bahwa Real Madrid melihat Guler sebagai pemain yang berbeda, dan bahwa bakatnya hanya membutuhkan waktu dan keberlanjutan agar berubah menjadi pengaruh nyata di lapangan.

Dan kini permata ini mulai bersinar dengan lebih jelas. Setiap pertandingan baru memberinya kepercayaan diri yang lebih besar, dan setiap menit yang ia dapatkan berubah menjadi kesempatan baru untuk membuktikan bahwa persoalannya tidak lagi hanya soal bakat, melainkan tentang kemampuannya untuk benar-benar membuat perbedaan.

Karena itu, tidak mengherankan jika Real Madrid bergerak lebih awal untuk melindungi masa depan pemain tersebut. Menurut yang dilaporkan surat kabar "AS", klub telah memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak Guler, yang saat ini berlaku hingga tahun 2029, dengan kecenderungan untuk memperpanjangnya hingga tahun 2031.

Namun sisi terpenting dalam kontrak baru itu tidak hanya berkaitan dengan durasi perpanjangan, melainkan dengan sisi finansial. Guler diperkirakan akan memperoleh kenaikan finansial yang sepadan dengan posisinya saat ini di dalam tim, dan yang terpenting, kenaikan itu juga mencerminkan ekspektasi besar terhadap masa depannya.

Pemain itu baru berusia 21 tahun, dan nilai pasarnya saat ini ditaksir sekitar 90 juta euro. Semua itu terjadi meski ada kenyataan yang tampak mencolok: Guler rata-rata hanya bermain sekitar 45 menit per pertandingan.

Namun mungkin inilah pesan yang paling jelas dalam kisahnya saat ini. Guler tidak membutuhkan 90 menit untuk meninggalkan jejak, dan tidak membutuhkan satu pertandingan penuh untuk membuktikan bahwa ia mampu membuat perbedaan.

23 menit melawan Rayo Vallecano sudah cukup untuk mengubah wajah Real Madrid, membalikkan tempo pertandingan, menciptakan peluang, memberikan assist, dan memaksa Mourinho mengakui pengaruhnya.

Karena itu, pertanyaannya kini tidak lagi sekadar: kapan Guler akan bermain? Pertanyaan pertama menjadi lebih mendesak: kapan Real Madrid akan sulit memulai pertandingan tanpa dirinya?