Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menghadapi kebingungan taktis untuk memastikan susunan pemain Real Madrid dalam laga derbi ibu kota di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", di mana penampilan tim bergantung pada satu posisi dan dua nama yang bersaing memperebutkannya, yakni Arda Guler dan Yan Diomande.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", memilih di antara kedua pemain itu ibarat kebingungan antara biola "Stradivarius" atau gitar "Gibson Flying V", karena secara teori susunan pemain hanya menyisakan tempat untuk salah satu dari mereka dalam derbi ini.

Karakteristik individu dan apa yang disumbangkan oleh kedua pemain kepada tim sangat berbeda, di mana Guler menyediakan umpan akhir dan pemahaman yang unik dengan Kylian Mbappe, sementara Diomande memberikan tim keterampilan menggiring bola yang telah menjadi elemen langka dan berdiri sendiri.

Keunggulan terakhir ini merupakan sarana untuk menciptakan tekanan di pertahanan lawan melalui menguras tenaga bek sayap dan memaksakan pengawalan ganda, sebuah aspek yang tidak banyak diberikan oleh Vinicius Junior melalui sisi kirinya.

Kenyataannya, pemain asal Pantai Gading itu menunjukkan efektivitas yang jauh lebih besar dalam proses menggiring bola dibandingkan pemilik nomor 7, yang terlihat dalam laga melawan Elche dengan mencatatkan 7 dribel sukses dari 9 percobaan, sebesar 50% dari yang dicapai tim secara keseluruhan, sebuah dinamika yang memang sudah terlihat menghadapi Rayo Vallecano dan pada laga-laga sebelumnya.

Tingkat keberhasilan Diomande saat memulai dribel mencapai 88% berbanding 52% milik Vinicius, di mana ia mencatatkan 5,2 dribel per 90 menit bermain berbanding 3,1 dribel yang dicapai pemain asal Brasil itu, sebuah performa yang membuatnya layak untuk tampil sebagai starter.

Mourinho terus menegaskan bahwa nilai 125 juta euro yang dikeluarkan untuk mendatangkan Diomande bukanlah faktor penentu untuk melihatnya dalam susunan inti atau tidak, hingga ia sampai bertanya kepada petugas media klub yang duduk di sampingnya dalam salah satu konferensi pers dengan setengah bercanda: "Berapa biaya yang kami keluarkan untuknya?", meskipun nilai yang besar biasanya dibayarkan untuk diinvestasikan dalam laga-laga besar seperti pertandingan ini.

Bagaimanapun, derbi ini ibarat permainan "Risk", dan pelatih asal Portugal itu tidak ingin menunjukkan strateginya selama laga melawan Elche, bahkan ia tidak memberikan isyarat apa pun.

Bola-bola mati dengan kaki kirinya

Pelatih itu menerima pertanyaan setelah kemenangan sulit dengan skor 2-3 tentang apakah Guler merupakan pemain yang tak tergantikan di Real Madrid saat ini, lalu ia menjawab dengan tegas: "Tidak, tidak ada seorang pun yang seperti itu".

Dinamika saat ini menunjukkan pentingnya dia tanpa berarti bahwa ia adalah elemen yang tak tersentuh, karena ia tampil sebagai starter dalam empat laga dari enam giornata, tetapi ia menjadi pemain pengganti pertama atau termasuk dalam gelombang pergantian pertama dalam tiga laga di antaranya.

Pilihan itu mungkin bergantung pada detail yang kurang terlihat namun menentukan, karena bola-bola mati tim bergantung pada Guler dan akurasi kaki kirinya yang mematikan, baik dalam umpan-umpan krusial seperti bolanya kepada Bellingham di Cornella, maupun dalam tendangan bebas langsung yang membuka skor di Stadion Martinez Valero.

Dalam ketidakhadirannya, Arnold yang mengemban tugas ini, meski Dumfries yang tampaknya menjadi kandidat untuk tampil sebagai starter.

Kembalinya Bellingham

Keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Los Blancos, dan meskipun karier Mourinho penuh dengan solusi taktis yang tak terduga dalam laga-laga berbobot berat, pilihan tampak terbatas dengan kesiapan Tchouameni sebagai batu fondasi dan tidak tersentuhnya Valverde.

Secara praktis, hal ini menyempit pada menambah satu gelandang lagi atau memasukkan belati serang baru ke dalam susunan pemain antara Guler atau Diomande, dan meskipun ia memainkan keduanya bersama dalam laga melawan Elche, kembalinya Bellingham dalam derbi memberi keputusan itu karakter yang menentukan dan krusial.



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