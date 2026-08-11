Mantan pemain internasional Gregory van der Wiel (38) memasang papan lelang di halaman vila miliknya di Amstelveen, demikian dilaporkan Bekende Buren.

Van der Wiel, yang total mencatatkan 46 penampilan bersama timnas Belanda, kini tampaknya benar-benar akan kehilangan vila mewahnya yang bernilai jutaan.

Sebelumnya, ia dua kali berhasil menahan lelang eksekusi rumahnya melalui pengadilan. Kini, vila di Amstelveen itu kembali masuk dalam kalender lelang.

Untuk saat ini belum diketahui apakah Van der Wiel kali ini juga akan mengambil langkah untuk menghentikan lelang eksekusi tersebut.

Pada 20 Agustus akan digelar hari peninjauan, setelah itu vila tersebut akan dilelang pada 8 September. Ini tampaknya menjadi pukulan berikutnya bagi Van der Wiel.

Mantan bek kanan itu sebelumnya mengungkapkan bahwa pada masa bermainnya di Fenerbahce, ia diduga telah ditipu seorang pebisnis hingga jutaan euro.

Van der Wiel juga pernah berbicara terbuka tentang masalah mental dan serangan panik yang ia alami. Mantan finalis Piala Dunia itu sudah tujuh tahun pensiun dari sepakbola profesional.