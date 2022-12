"Jashari Dalam Balutan Jersey" - Kontroversi Selebrasi Granit Xhaka Untuk Separatis Kosovo

Gelandang sekaligus kapten timnas Swiss, Granit Xhaka, kembali berada dalam pusat kontroversi lainnya.

Terkini, Xhaka berselebrasi dengan mengenakan jersey bertuliskan ‘Jashari’ di punggung. Hal itu dilakukannya usai Swiss pastikan tiket ke babak 16 besar menyusul kemenangan atas Serbia 3-2 pada laga penutup Grup G, Sabtu (3/12) dini hari WIB.

Namun aksi sang pemain selepas peluit akhir tersebut sempat menarik perhatian FIFA. Tapi saat ditanya, ia mengklaim bahwa aksinya itu dipersembahkan untuk rekannya di timnas Swiss, Ardon Jashari.

Namun, nama belakang yang sama juga diketahui merupakan pendiri Tentara Pembebasan Kosovo (Kosovo Liberation Army), yakni Adem Jashari, mantan pentolan kelompok separatis Kosovo-Albania yang berjuang untuk melepaskan diri dari Serbia sebagai salah satu negara pecahan Yugoslavia.

Xhaka adalah salah satu pemain Swiss berdarah Kosovo-Albania. Yang disebut terakhir adalah daerah konflik yang telah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Februari 2008, tapi belum diakui oleh Serbia.

Kosovo-Albanian footballer Granit Xhaka pays tribute to freedom fighter Adem Jashari after beating and disqualifying Serbia from the World Cup 🇦🇱🇽🇰🇨🇭



In 1998, the Serb army brutally massacred 53 members of the Jashari family, including children. #NeverForget pic.twitter.com/aCLhieoFgC