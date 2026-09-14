Pemain Inggris, Anthony Gordon, tengah menikmati bulan-bulan pertamanya sebagai pemain di skuad Barcelona, di mana ia menilai bahwa klub Catalan itu memiliki komposisi pemain yang sangat beragam, yang membuat menghentikan mereka menjadi tugas yang sangat sulit.

Winger Inggris yang bergabung dengan tim Catalan pada bursa transfer musim panas itu berbicara kepada media klub untuk membahas awal yang kuat tim musim ini, dengan menyoroti secara khusus keberagaman opsi ofensif yang tersedia bagi pasukan pelatih Hansi Flick.

Gordon mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar Catalan "Sport": "Saya sangat senang; kami menyadari betul apa yang mampu kami capai. Dan saya rasa akan sangat sulit untuk mencegah kami mencetak gol."

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Gordon juga menilai bahwa salah satu kekuatan utama tim terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan berbagai skenario, di mana ia berkata: "Saya rasa keunggulan utama tim ini adalah kemampuan kami untuk menemukan solusi bagi situasi apa pun yang kami hadapi selama pertandingan; jadi, apa pun yang dilakukan lawan, saya yakin akan kemampuan kami menemukan solusi yang tepat."

Ia menambahkan: "Kami memiliki karakteristik yang beragam; kami punya dua pemain yang mengisi posisi pengatur serangan, yaitu Fermin Lopez dan Dani Olmo, dan masing-masing memiliki gaya yang benar-benar berbeda... Lamine juga bisa bermain di posisi mana pun, dan Raphinha menghadirkan pola permainan yang berbeda, di samping kehadiran Karim dan saya sendiri. Kami juga memiliki komposisi gelandang yang beragam; hal itu memberi kami kemampuan untuk menembus pertahanan mana pun."

Gordon juga menyoroti kedalaman skuad tim Catalan itu setelah musim panas yang menyaksikan kepergian sejumlah pemain penting dari Barcelona, dan ia mengatakan: "Saya tahu beberapa pemain besar telah pergi - seperti Ferran, Rashford, dan Lewandowski - tetapi pemain-pemain bagus juga telah direkrut. Dan kini, kami benar-benar merasa sebagai tim yang utuh."

Pemain Inggris itu menegaskan bahwa ancaman yang ditimbulkan Barcelona tidak terbatas hanya pada para penyerang; ia berkata: "Seperti yang saya katakan: gol bisa datang dari posisi mana pun. Bek kiri, Gerard Martin, mencetak gol pada pertandingan lalu. Dan ketika hal itu terjadi, tim menjadi jauh lebih berbahaya."

Awal ofensif yang kuat tim itu mengejutkan Gordon sendiri; ia mengakui: "Saya memang mengharapkan kemenangan di setiap pertandingan, tetapi mungkin saya tidak menduga akan mencetak lima gol, jadi saya harus mengakui bahwa saya tidak menyangka hal itu terjadi. Saya rasa kami menampilkan awal musim yang luar biasa, dan jika saya mengatakan bahwa saya menduga kami akan mencetak lima gol dalam jumlah pertandingan sebanyak ini, saya tidak akan jujur."

Winger Inggris itu juga menjelaskan bagaimana intensitas sesi latihan berkontribusi dalam mempersiapkannya menghadapi pertandingan, dengan berkata: "Bagi saya, latihanlah yang mempersiapkan Anda untuk pertandingan. Ketika Anda berlatih dengan keras, pertandingan itu sendiri menjadi jauh lebih mudah; karena Anda menghadapi para pemain terbaik dalam latihan dan menguji intensitas tinggi dalam performa itu."

Ia menambahkan: "Anda harus bertahan dan menyerang, beserta tugas-tugas yang menyertainya; dan ketika saatnya pertandingan tiba, Anda mendapati bahwa tim lawan tidak memiliki pemain dengan level yang sama."

Gordon juga berupaya untuk tetap rendah hati dan realistis meski musim dimulai dengan luar biasa, di mana ia menyatakan: "Penting untuk tidak mendahului peristiwa atau memikirkan masa depan yang jauh; sebab dua pertandingan sulit menanti kami sebelum jeda, dan kami harus fokus pada pertandingan pertama dari keduanya."

Pemain Inggris itu menilai bahwa mentalitas ini adalah salah satu penyebab awal yang kuat, ia berkata: "Karena itulah saya rasa kami meraih keberhasilan sejauh ini; sebab kami tidak terlena dalam kelengahan, melainkan kami tidak memberi ampun kepada lawan dan memaksakan dominasi kami. Dan kami harus terus melangkah di jalur ini."

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