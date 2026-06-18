Goncangan otak... Bintang Belanda absen saat melawan Swedia

Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan bahwa pemain Quinten Timmer tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Swedia, Sabtu mendatang, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Akun resmi Federasi Sepak Bola Belanda di platform X menyebutkan bahwa Timmer akan absen setelah mengalami gegar otak ringan selama sesi latihan pada hari Kamis.

Jaringan NOS Belanda menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi selama sesi latihan tertutup di stadion Kansas City Current, jauh dari sorotan media.

Quinten Timmer tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Jepang, yang berakhir imbang 2-2.

Sebelumnya, Quinten Timmer telah menerima kabar duka mengenai saudara kembarnya, Yoren Timmer, yang absen dari turnamen ini.

Tjon Kobminers, pemain tim nasional Belanda, mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam sesi latihan tersebut hanyalah benturan yang menyebabkan cedera.