Gómez: Arab Saudi mampu lolos... dan kekalahan dari Spanyol adalah hal yang wajar

Pemain asal Prancis, Bafétimbi Gomez, mantan penyerang Al-Hilal, menganggap kekalahan tim nasional Arab Saudi dari tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026 sebagai hal yang wajar, sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa timnya mampu lolos ke babak berikutnya.

Timnas Saudi kalah 0-4 dari timnas Spanyol pada Minggu lalu di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia.

Gomez mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Ketika bermain melawan tim seperti Spanyol, Anda harus menyadari bahwa setiap kesalahan akan langsung dihukum."

Ia menjelaskan: “Dari segi teknis, Spanyol berhasil menerapkan gaya permainannya, menguasai bola, mengendalikan ritme permainan, dan memanfaatkan ruang-ruang sempit.”

Dia menambahkan: “Sedangkan dari segi mental, ketika kebobolan satu atau dua gol melawan tim sekelas ini, kepercayaan diri mungkin cepat terpengaruh, dan menjadi sulit untuk tetap berpegang pada strategi teknis yang telah diterapkan sejak awal.”

Ia kemudian menambahkan: “Namun, terlepas dari kekalahan ini, saya yakin tim nasional Saudi mampu bangkit kembali; dalam sepak bola, kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kemunduran adalah hal yang esensial.”

Dia menyimpulkan: “Pertandingan melawan Cape Verde akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan karakter generasi ini; lolos atau meraih hasil positif akan menjadi dorongan penting untuk masa depan, serta memberikan tim Hijau lebih banyak kepercayaan diri dan ketenangan.”

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, di Stadion Houston, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia.

Tim “Al-Akhdar” harus meraih kemenangan untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia, karena saat ini mereka berada di peringkat keempat Grup H dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin di belakang Uruguay dan Cape Verde.