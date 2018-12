Qatar memperkenalkan rancangan Stadion Lusail yang akan digunakan sebagai venue laga pembukaan dan final Piala Dunia 2022. Stadion ini menggunakan gaya arsitektur Arab untuk merayakan tradisi serta sejarah kawasan Timur Tengah yang kaya. Kapasitas stadion adalah 80.000 tempat duduk. Setelah Piala Dunia 2022, stadion ini akan diubah menjadi ruang komunitas multifungsi yang mencakup sekolah, kafe, fasilitas olahraga, klinik kesehatan, serta pusat perbelanjaan. Untuk memfasilitasi perubahan itu, kapasitas stadion akan dikurangi menjadi 20.000 orang. Piala Dunia Qatar akan dimulai 21 November 2022. #lusail #qatar

