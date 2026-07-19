Gol Spanyol dianulir setelah dugaan pelanggaran... Apa komentar Anda?

Apa yang semula tampak sebagai gol penentu bagi Spanyol pada babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2026 melawan Argentina berubah menjadi keputusan wasit yang kontroversial, setelah wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, menganulir gol Nico Williams segera setelah dicetak, sehingga pertandingan tetap berakhir imbang dan memicu perdebatan sengit mengenai standar wasit.

Williams sempat menyambar bola pantul akibat kesalahan penghalauan kiper Argentina, Emiliano Martínez, setelah Mikel Merino gagal mengontrol umpan Pedro Porro di titik penalti, lalu mencetak gol dari jarak dekat yang membawa “Los Matadores” unggul atas lawan yang bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah Enzo Fernández.

Namun, kegembiraan tim Spanyol sirna dalam sekejap, ketika Vinčić menganggap adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh gelandang Argentina Leandro Paredes saat permainan berlangsung, sebuah keputusan yang memicu kemarahan luas dan memaksa kedua tim untuk terus mencari gol penentu.

Keputusan ini menambah deretan kontroversi wasit yang mewarnai pertandingan final, yang menandakan akan adanya perdebatan panjang mengenai kredibilitas kinerja wasit dalam pertandingan terpenting di turnamen ini.