Gol Neymar tak cukup: Haaland sendirian memulangkan Brasil

Norwegia telah menyingkirkan Brasil di Piala Dunia. Negara Skandinavia itu berhasil mengalahkan tim asuhan Carlo Ancelotti dengan skor 2-1 di babak 16 besar. Erling Haaland mencetak kedua gol tersebut dan menambah jumlah golnya di turnamen ini menjadi tujuh.

Para penggemar Norwegia sudah bisa bersorak hanya tiga menit setelah pertandingan dimulai. Alexander Sørloth memberikan umpan kepada Patrick Berg, yang menyarangkan bola dari jarak dekat. Namun, pada akhirnya para pendukung Norwegia harus menahan antusiasme mereka, karena wasit mengangkat bendera menandakan offside.

Sepuluh menit kemudian, Brasil seolah-olah akan unggul di sisi lain lapangan. Setelah serangan balik yang sangat cepat, Matheus Cunha dijatuhkan di dalam kotak penalti, sehingga wasit menunjuk titik penalti. Namun, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang tersebut. Ia melihat Ørjan Nyland melakukan penyelamatan dari jarak sebelas meter.

Di sisa babak pertama, Brasil lebih mendominasi permainan. Peluang terbesar bagi Brasil sebelum jeda jatuh kepada Vinicius Junior, yang merebut bola dari Martin Ødegaard di kotak penalti Norwegia. Tendangannya masih bisa ditepis tipis oleh Nyland. Di sisi lain, Ødegaard sendiri juga tampil berbahaya, namun upayanya berhasil ditepis dengan gemilang oleh Alisson Becker.

Setelah jeda, peluang besar pertama datang dari pemain pengganti Endrick. Penyerang Real Madrid itu dikirim ke lini belakang oleh Vinicius, tetapi gagal saat berhadapan langsung dengan Nyland: bola melebar.

Tepat sebelum jeda minum kedua, tim Norwegia kembali menunjukkan inisiatif yang lebih besar. Dua kali Erling Haaland nyaris tidak bisa dijangkau di area penalti.

Saat waktu pertandingan hampir mencapai tujuh puluh menit, Carlo Ancelotti memasukkan Neymar ke lapangan, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir.

Namun, pergantian pemain yang dilakukan Ancelotti sama sekali tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Pada menit ke-80, umpan silang dari Andreas Schjelderup disundul masuk oleh Haaland. Penyerang Manchester City itu mengungguli Gabriel Maghalães dalam duel udara: 0-1.

Setelah gol pembuka itu, Brasil bermain tanpa hambatan. Kiper Norwegia, Nyland, masih mampu menepis bola dari kerumunan yang membentur tiang gawang, dan Casemiro nyaris tidak bisa menjangkau umpan silang rendah yang ditujukan kepada Neymar.

Akhirnya, Haaland mengakhiri semua ketidakpastian. Penyerang andalan itu memutuskan untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-90, dan melakukannya dengan sukses. Ia membuat kiper Allison tak berdaya sama sekali dengan tendangan datar ke sudut jauh.

Pada menit terakhir waktu tambahan, Brasil masih mendapat tendangan penalti. Casemiro terkena sikutan di wajahnya, setelah itu Neymar berhasil mencetak gol dari jarak sebelas meter.