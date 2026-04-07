Gol luar biasa... Kane terbebas dari belenggu "The Box" berkat Real Madrid

Bintang Inggris Harry Kane terus menunjukkan penampilan gemilangnya di Liga Champions, membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, berkat kemampuannya yang konsisten untuk menjadi penentu di momen-momen krusial.

Penyerang Inggris ini memastikan kemenangan Bayern Munich 2-1 pada Selasa malam atas Real Madrid di Stadion Bernabéu dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Dengan golnya malam ini, Harry Kane menambah koleksi golnya menjadi 51 gol di kompetisi Eropa bersama Tottenham dan Bayern Munich, sehingga terus memperkuat posisinya di antara para penyerang terbaik dalam sejarah turnamen ini.

Gol Kane hari ini di Real Madrid memiliki karakteristik yang luar biasa, karena ia mencetaknya hanya 20 detik setelah babak kedua dimulai, memanfaatkan kesalahan dalam membangun serangan, sebelum melepaskan tendangan akurat dari luar kotak penalti yang menggetarkan jala gawang.

Yang menarik, gol ini merupakan gol pertama Kane dari luar kotak penalti di Liga Champions, meskipun ia memiliki catatan gol yang luar biasa, seperti yang dikonfirmasi oleh jaringan Squawka yang spesialis dalam statistik sepak bola.

Kapten timnas Inggris ini juga mencatatkan beberapa rekor bersejarah hari ini, terutama memperpanjang rekor golnya melawan Real Madrid (dua gol dan dua assist dalam empat pertandingan berturut-turut melawan Los Blancos) serta menyamai rekornya sebagai pencetak gol terbanyak asal Inggris (11 gol) dalam satu musim di Liga Champions.