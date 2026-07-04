Gol-gol Mbappé memperlihatkan kelemahan Ronaldo dan kuartet Les Bleus

Tim nasional Prancis lolos ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0, berkat tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Kylian Mbappé.

Mbappé pun menambah koleksi golnya menjadi 7 gol di Piala Dunia 2026 kali ini.

Jaringan "Squawka" melaporkan bahwa Kylian Mbappé telah mencetak gol ke-11-nya di babak gugur Piala Dunia.

Jaringan tersebut menambahkan, “Apa yang dicetak Mbappé di babak gugur sama persis dengan total gol yang dicetak Cristiano Ronaldo sepanjang sejarah partisipasinya di turnamen ini.”

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa jumlah gol Mbappé di Piala Dunia kini mencapai 19 gol, angka yang sama dengan jumlah gol yang dicetak oleh keempat pemain—Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane, dan Karim Benzema—secara gabungan.

Ia juga menekankan bahwa Mbappé telah memperlebar jarak keunggulannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa pada babak gugur Piala Dunia, dengan selisih 11 gol.