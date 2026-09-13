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Gol baru dan rekor luar biasa: Yamal terus jadi pembeda bagi Barcelona

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
L. Yamal
Spanyol

Si Penyihir Kecil Menunjukkan Kehebatannya

Barcelona melanjutkan keunggulannya atas Levante setelah memperlebar skor menjadi 2-0 dalam pertandingan kedua tim di Stadion Ciutat de Valencia, dalam laga pekan kelima Liga Spanyol, sebagai awal yang kuat bagi Blaugrana yang ditandai dengan sentuhan duet Raphinha dan Lamine Yamal.

Sebelumnya, Xavi Espart telah membawa Barcelona unggul pada menit kelima, sebelum Raphinha dan Yamal mengambil alih tugas menggandakan keunggulan melalui serangan cepat yang dimulai dari kotak penalti tim Catalan.

Serangan itu berawal dari umpan istimewa Pau Cubarsi yang melewati garis tekanan pertama dan sampai ke Fermin, yang kemudian melepaskan umpan terobosan cepat ke arah Raphinha.

Winger asal Brasil itu menerima bola di area yang sudah menusuk ke depan, sebelum menguasainya dengan cemerlang dan melewati kiper Levante.

Ketika Raphinha sudah sampai di garis gawang dan tidak memiliki sudut tembak di depannya, ia memilih solusi terbaik dengan mengoper bola kepada Lamine Yamal, yang tidak menemui kesulitan untuk menceploskannya ke gawang, mencetak gol kedua bagi Barcelona.

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Raphinha tidak hanya hadir dalam gol tersebut, karena ia juga menciptakan gol Espart yang membuka skor, sehingga menyumbang assist kedua sepanjang pertandingan.

Lamine Yamal pun melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok setelah menambah koleksinya menjadi 6 gol dalam 6 pertandingan musim ini, dengan rincian 5 gol di Liga Spanyol dan satu gol di Liga Champions Eropa, sekali lagi menegaskan pengaruh ofensifnya yang berdampak bersama Barcelona.

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