Godts memberi isyarat soal comeback di Ajax dalam ucapan terima kasih di Instagram

Mika Godts pada Senin mengucapkan salam perpisahan dengan Ajax dan para suporternya lewat Instagram. Rekrutan baru Paris Saint-Germain itu, yang cukup mencolok, membuka pintu terkait kemungkinan kembali ke klub Amsterdam tersebut di masa depan.

"3,5 tahun lalu sebuah mimpi dimulai di Ajax. Sebuah mimpi yang berkembang menjadi jauh lebih besar. Dari seorang anak laki-laki yang datang ke klub impiannya, menjadi seorang pria yang kini menoleh ke belakang dengan bangga atas semua yang telah dibawa periode ini," tulis Godts kepada 230.000 pengikutnya di Instagram.

"Orang-orangnya, momen-momennya, pelajarannya, dan semua dukungan sepanjang perjalanan. Untuk semua orang yang sejak awal, di tengah perjalanan, hingga akhir telah menjadi bagian dari perjalanan ini: terima kasih. Selamanya ada tempat istimewa di hati saya. Ini tidak terasa seperti perpisahan, melainkan seperti sampai jumpa lagi. Sekali menjadi Ajacied, selamanya Ajacied," ujar Godts sebagai penutup ucapan terima kasihnya kepada para suporter Ajax.

Antara lain Ajax, Rayane Bounida, Owen Wijndal, Sean Steur, dan Anton Gaaei membanjiri kolom komentar dengan ikon hati untuk Godts yang telah meninggalkan Ajax. Hingga kini, sudah lebih dari 20.000 likes diberikan di Instagram.

Godts total mencatatkan 115 pertandingan di tim utama Ajax. Dalam rangkaian itu, penyerang sayap asal Belgia tersebut membukukan 26 gol dan 28 assist.

Winger berbakat itu pindah ke PSG dengan nilai maksimal 55 juta euro. Dengan demikian, Godts menjadi pemain Ajax termahal kelima yang pernah hengkang.