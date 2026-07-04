Godts dicoret dari susunan pemain Ajax pada saat-saat terakhir

Ajax akan memulai laga uji coba pertama musim ini melawan Panathinaikos pada Sabtu tanpa Mika Godts. Pemain sayap asal Belgia itu semula dijadwalkan bermain, namun absen karena alasan pribadi, sehingga Pharell Nash mendapat kesempatan untuk masuk dalam susunan pemain inti. Pertandingan akan dimulai pukul 17.00 di Ermelo.

Sesaat sebelum kick-off, Ajax mengumumkan bahwa Godts tidak dapat diturunkan. “Karena alasan pribadi, Mika Godts tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan Panathinaikos. Pharell Nash akan menggantikan pemain sayap tersebut dalam susunan pemain inti,” demikian pernyataan klub.

Pelatih debutan Míchel juga harus kehilangan lebih banyak pemain. Ajax Life melaporkan setelah menanyakan kepada klub bahwa Caio Henrique, Kasper Dolberg, dan Oliver Edvardsen belum dapat berlatih secara memadai minggu ini. Oleh karena itu, mereka tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan persahabatan melawan klub papan atas Yunani tersebut.

Terutama absennya Dolberg yang mencolok. Mike Verweij melaporkan bahwa penyerang asal Denmark itu sedang mengalami cedera. Menurut jurnalis tersebut, absennya Dolberg, setelah kepergian Wout Weghorst ke FC Twente, langsung menimbulkan masalah di lini depan Ajax. Don-Angelo Konadu akan diturunkan sebagai penyerang utama tim asal Amsterdam itu pada hari Sabtu.

Meskipun nama Henrique tidak tercantum dalam daftar pemain, pemain baru asal Brasil ini tetap hadir di Ermelo. Bek kiri tersebut langsung menjadi sorotan para pendukung Ajax yang hadir, yang berbondong-bondong meminta tanda tangan sang pendatang baru.

Susunan pemain Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Steur; Berghuis, Konadu, Nash.