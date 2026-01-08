“GOAT Jadi Bot?!” – Patrick Kluivert Kena ‘Rujak’ Anak-Anak Gara-Gara CV Timnas Indonesia!

APA YANG TERJADI?

Dalam konten terbaru dari GOAL Indonesia yang menampilkan kuis interaktif tentang legenda Belanda, Patrick Kluivert dengan melibatkan anak-anak sekolah dasar. Kluivert menjadi pusat perhatian bukan karena gol-gol indahnya di masa lalu, melainkan karena reputasinya saat menukangi Timnas Indonesia. Anak-anak tersebut dengan jujur dan tanpa filter menyebut sang legenda sebagai sosok yang "jago tapi bot" alias kehilangan taringnya ketika harus meracik strategi untuk skuad Garuda di lapangan hijau.

GAMBARAN LEBIH BESAR

Momen ini menjadi cerminan betapa tingginya ekspektasi suporter Indonesia, bahkan hingga ke level usia dini, terhadap siapa pun yang menduduki kursi kepelatihan Timnas. Patrick Kluivert, yang datang dengan resume mentereng sebagai mantan bintang Barcelona dan AC Milan, ternyata tidak kebal dari kritik pedas nan menghibur khas netizen Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa di Indonesia, nama besar tidak menjamin keamanan dari roasting massal jika performa di atas lapangan tidak sebanding dengan kemilau trofi di lemari pajangan.

APA YANG DIKATAKAN?

Dalam video tersebut, atmosfer pecah saat salah satu anak dengan polosnya melontarkan komentar yang bikin nyesek sekaligus ngakak. "Jago sih waktu main, tapi pas latih Timnas kok jadi bot?" cetus salah satu peserta kuis yang disambut tawa riuh teman-temannya. Menanggapi reaksi jujur tersebut, narator kuis hanya bisa geleng-geleng kepala sambil memicu perdebatan lebih lanjut tentang apakah taktik Kluivert memang terlalu rumit ataukah "DNA bot" itu memang muncul secara misterius saat seseorang menginjakkan kaki di Senayan.

APA BERIKUTNYA?

Setelah video ini viral, tekanan kini berada di pundak PSSI dan pelatih baru John Herdman untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia bukan tempat di mana karier kepelatihan menjadi "bot". Tantangan berikutnya bagi Garuda adalah menunjukkan konsistensi di pertandingan-pertandingan mendatang guna membungkam keraguan, termasuk dari para bocil yang sudah mulai paham arti taktik dan strategi.