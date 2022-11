GOAL50 2022: Mohamed Salah vs Sadio Mane

Mohamed Salah dan Sadio Mane mungkin absen di Piala Dunia, tetapi mereka berdua adalah pesaing nyata untuk memenangkan GOAL50.

GOAL50 memberi kesempatan kepada pembaca GOAL untuk menentukan pemain pria dan wanita terbaik di planet ini, serta merayakan beberapa kehebatan permainan ini di bagian Keajaiban Piala Dunia kami yang baru saja debut.

Mohamed Salah dan Sadio Mane mungkin melewatkan Piala Dunia karena alasan yang berbeda, tetapi kedua mantan rekan setim Liverpool ini diharapkan menjadi salah satu pesaing sejati untuk memenangkan GOAL50 putra.

Ada 2.450 pertandingan di setiap bagian GOAL50, tetapi tentunya pertandingan antara Salah dan Mane adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu.

Absennya Mane dari Piala Dunia merupakan pukulan telak bagi semua penggemar olahraga tersebut, bukan hanya pendukung Senegal. Ia baru-baru ini menempati posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or di belakang Karim Benzema, setelah menikmati tahun yang sensasional sejauh ini.

Mane adalah Pemain Terbaik Turnamen dalam Piala Afrika di Kamerun, mencetak penalti yang menentukan saat Senegal memenangkan gelar pertama mereka, dan kemudian juga menginspirasi Singa Teranga ke kualifikasi Piala Dunia – mengalahkan Mesir yang dibela Salah di babak play-off.

Musim terakhirnya di Liga Primer membawa nominasi PFA Team of the Year lainnya, saat Liverpool mengalahkan Manchester City dan memenangkan kedua piala domestik, sementara Mane juga mencetak lima gol, sementara Salah delapan gol di Liga Champions saat The Reds mencapai final.

Kekalahan final Liga Champions dari Real Madrid adalah penampilan terakhir Mane dengan Liverpool, saat ia berangkat ke Bayern Munich, di mana segera mendapatkan performa mencetak golnya di Bundesliga.

Yang juga absen dari Piala Dunia adalah Salah, yang menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke performa terbaiknya di akhir tahun 2021 selama minggu-minggu terakhir musim ini sebelum kompetisi dihentikan untuk jeda internasional.

Jimat Mesir itu telah berkontribusi dalam 14 gol dalam 21 penampilan untuk Liverpool selama paruh pertama musim ini, dan terus meneror pertahanan dengan kecepatan, etos kerja, seerta penyelesaian yang ciamik.

Seperti Mane, Salah adalah Pemain Terbaik Afrika dua kali, dan sebagai pencetak gol terbanyak Afrika sepanjang masa di Liga Primer, serta pemenang Sepatu Emas tiga kali, sehingga menjadi salah satu favorit untuk memenangkan GOAL50.

Voting dibuka dari 15 November hingga 18 Desember. Sangat mudah, jadi pilihlah!

Ingat, ini bukan daftar kami, ini milik Anda.

